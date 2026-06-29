‘Actuación desastrosa’, prensa de Alemania estalla tras adiós del Mundial 2026

La selección de Alemania tuvo un adiós amargo del Mundial 2026, luego de quedar eliminada de manera sorpresiva por Paraguay en tanda de penales en el Estadio Boston. La prensa del país europeo criticó el resultado y se fue contra su combinado nacional.

“Otra pesadilla del futbol alemán”, fue cómo tituló Bild y añadió que hubo un destello de esperanza, pero “quedó fuera del Mundial con una actuación desastrosa”. Asimismo, subrayó que el equipo dirigido por Julian Nagelsmann ofreció un rendimiento lamentable durante la mayor parte del partido. “Lento, aburrido, Letárgico”.

Alemania cayó en penales ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 Reuters

“No logró impresionar ante los sudamericanos”, señaló el sitio Spiegel Sport.

“Drama en la tanda de penaltis”, destacó haz.de. El sitio agregó que la tanda de penales terminó con “otra debacle mundialista. Tras los fallos de Jonathan Tah, Nick Woltemade y Kai Havertz, Alemania vuelve a sufrir una humillación, y la etapa de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional llega a su fin. Tras una actuación poco creativa y, simplemente, desafortunada, la selección alemana fue derrotada por los especialistas defensivos de Paraguay”.

Aficionados de Alemania lamentan la eliminación del Mundial 2026 Reuters

LAS ELIMINACIONES DE ALEMANIA EN LOS ÚLTIMOS TRES MUNDIALES:

- Mundial 2026 = Dieciseisavos de final.

- Mundial 2022 = Fase de Grupos.

- Mundial 2018 = Fase de Grupos.

En Qatar 2022, la selección de Alemania quedó eliminada en Fase de Grupos Reuters

La selección de Alemania cayó 4-3 con Paraguay en tanda de penales tras empatar 1-1 en tiempo regular. El portero Orlando Gill detuvo dos remates desde los once pasos, los tiros de Kai Havertz y Nick Woltemade, en tanto Jonathan Tah remató fuera

“Una emoción inmensa (...) fue un partido muy complicado, supimos aguantarlo. Es un privilegio, eliminamos a un campeón”, dijo el portero Gill.