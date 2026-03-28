Kirk se la vuela, evita la derrota, y Toronto lo gana con otro walk-off

A dos outs de la derrota, el tijuanense Alejandro Kirk cambió la historia con un swing. El receptor de los Blue Jays conectó el primer jonrón del equipo en la temporada para empatar el juego en la novena entrada y encaminar una remontada que terminó en victoria de 8-7 en 11 innings sobre los Athletics.

Con Toronto abajo en la pizarra y el margen al límite, Kirk desapareció la pelota ante el cerrador de Atléticos, Michael Kelly, igualando el duelo cuando parecía sentenciado. Fue un batazo que no solo evitó la derrota, sino que encendió a un equipo que terminaría celebrando por segundo juego consecutivo en la temporada con walk-off, confirmando un arranque lleno de carácter.

Ya en la undécima, Ernie Clement selló la historia con sencillo al jardín izquierdo ante Luis Medina, remolcando a Nathan Lukes para completar la remontada. El triunfo quedó en manos del novato Spencer Miles, quien lanzó una entrada sin daño en su debut en Grandes Ligas, firmando así una noche redonda para Toronto.

El duelo tuvo varios giros. Toronto tomó ventaja temprana, pero los Athletics armaron un rally de cinco carreras en la séptima entrada, coronado por un grand slam de Shea Langeliers, que parecía suficiente para encaminar la victoria visitante. Incluso, los Atléticos volvieron a tomar la ventaja en extrainnings, poniendo nuevamente contra la pared a los locales.

Sin embargo, los Blue Jays respondieron poco a poco. Vladimir Guerrero Jr. produjo en la séptima, mientras que en la octava Jesús Sánchez y Andrés Giménez acercaron la pizarra, preparando el escenario para el momento clave de Kirk, quien terminó siendo el protagonista absoluto.

Antes de todo ese drama, el derecho Dylan Cease había marcado el ritmo en su debut con Toronto, al imponer un récord de franquicia con 12 ponches, incluyendo una racha de siete consecutivos, en una salida que dejó claro su impacto inmediato en la rotación, aunque sin reflejarse en la decisión final.

Al final, lo que parecía una derrota segura terminó en fiesta. Toronto volvió a responder en el momento límite, y en medio de todo, el nombre que cambió el rumbo fue el de Alejandro Kirk, quien apareció justo cuando el juego se escapaba de las manos.