Alejandra Orozco lleva la voz de los atletas mexicanos ante Kirsty Coventry

Alejandra Orozco participó en Lima, Perú en un encuentro con la presidenta del COI, donde se abordaron los retos de los deportistas y la importancia de darles mayor participación en la toma de decisiones.

La doble medallista olímpica y presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano (COM), se reunió este miércoles con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, en un encuentro que tuvo como eje central escuchar las necesidades de los deportistas y fortalecer su participación dentro del Movimiento Olímpico.

La reunión se realizó en el marco de la Semana de Panam Sports Lima 2026 y previo a la Asamblea General del máximo organismo deportivo continental, que se celebrará este jueves en la capital peruana.

Para Orozco, uno de los aspectos más importantes del encuentro fue la cercanía de Coventry con las inquietudes de los atletas, debido a su propia trayectoria como deportista olímpica y a su experiencia dentro de las estructuras de representación de los competidores.

Fue una reunión amena y cordial, ella (Coventry) conoce perfectamente cómo es el entorno de los atletas, ya que formó parte de una Comisión y desea saber de qué manera se puede apoyar”, señaló la mexicana.

La exclavadista destacó que esa experiencia permite a la presidenta del COI tener una perspectiva directa sobre las necesidades y responsabilidades que enfrentan quienes representan a los deportistas.

Su experiencia permite comprender la motivación y las responsabilidades que implica representar a los deportistas”, agregó.

Los atletas, en el centro de las decisiones

Entre los temas abordados durante la reunión estuvo “Fit for the Future”, iniciativa estratégica aprobada por el COI en junio de 2026 y encaminada a modernizar diferentes aspectos de la organización de los Juegos Olímpicos, así como fortalecer el respaldo a los atletas.

Orozco resaltó que uno de los objetivos es que los deportistas tengan una participación cada vez más activa dentro del Movimiento Olímpico, no únicamente como protagonistas de las competencias, sino también como parte de las estructuras donde se diseñan políticas y se toman decisiones.

Para la presidenta de la Comisión de Atletas del COM, este tipo de encuentros internacionales permite conocer otras experiencias y trasladar posteriormente ese aprendizaje al trabajo que se realiza en cada país.

Orozco, quien representó a México en cuatro ediciones de Juegos Olímpicos, conquistó la medalla de plata en Londres 2012 en plataforma sincronizada de 10 metros junto a Paola Espinosa y el bronce en Tokio 2020 en la misma prueba al lado de Gabriela Agúndez.

Ahora, desde su función como representante de los deportistas, aseguró que encuentros como el sostenido con Coventry refuerzan su compromiso para conseguir que los atletas tengan mayores espacios de participación.

En lo personal me motiva e impulsa a seguir apoyando a los atletas y buscar las maneras de cómo conectar y que tengan esa voz, ese espacio de colaboración y de hacer equipo; porque al final todos estamos buscando este proceso de integración y de ser un atleta completo en todos los sentidos”, expresó.

La reunión entre Alejandra Orozco y Kirsty Coventry se realizó en el marco de la Semana de Panam Sports Lima 2026. Especial

La doble medallista olímpica consideró que formar parte de una Comisión de Atletas representa un orgullo, pero principalmente una responsabilidad para acompañar al deportista en las distintas etapas de su vida.

El objetivo, apuntó, es trabajar por su bienestar antes, durante y después de su carrera deportiva, entendiendo que las necesidades de los atletas trascienden los resultados obtenidos en el escenario competitivo.

En la sesión participaron también representantes de las Comisiones de Atletas de Canadá, República Dominicana, Chile, Aruba y Paraguay, entre otros países del continente.