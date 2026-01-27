Alarma por Gilberto Mora: El diagnóstico final que preocupa a Xolos y al Tricolor

La incertidumbre que rodeó la concentración de la Selección Mexicana llegó a su fin, aunque las noticias no resultaron del todo alentadoras para el entorno de los Xolos de Tijuana. El joven sensación, Gilberto Mora, abandonó el campamento del Tri tras presentar molestias que le impidieron participar en los duelos amistosos pactados contra Panamá y Bolivia. Lo que inició como una simple sospecha de fatiga, terminó en un diagnóstico médico que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo considerable.

Gilberto Mora en un partido con Xolos. Mexsport

El llamado ‘niño maravilla’ del futbol mexicano encendió las alarmas de los aficionados y del cuerpo técnico nacional. Ante la falta de claridad inicial, los médicos del Tricolor prefirieron no arriesgar su integridad física y lo enviaron de vuelta a la frontera para someterlo a una evaluación profunda.

EL DIAGNÓSTICO MÉDICO: ¿QUÉ TIENE REALMENTE LA JOYA DE XOLOS?

Tras varios días de especulaciones, los exámenes especializados arrojaron luz sobre la situación. De acuerdo con los informes médicos más recientes, se confirmó que Gilberto Mora padece de pubalgia. Esta lesión, conocida por ser sumamente engañosa y dolorosa en el mundo del deporte, suele derivarse de una sobrecarga de trabajo en la zona de la pelvis y los abductores, algo común en jugadores que iniciaron su carrera profesional de forma tan prematura y con alta intensidad.

Afortunadamente para los intereses del jugador, la gravedad del problema no alcanzó niveles alarmantes. Fuentes cercanas al club fronterizo indicaron que el caso se detectó a tiempo, lo que evitó una intervención quirúrgica o un daño crónico. A pesar del diagnóstico, el futbolista mostró tranquilidad, sabiendo que este obstáculo no pone en riesgo su meta principal de representar a México en el Mundial 2026.

EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN Y EL REGRESO AL ESTADIO AZTECA

El proceso de rehabilitación para Gilberto Mora comenzó de inmediato en las instalaciones de Tijuana. Los especialistas estimaron que el volante ofensivo se perderá varios encuentros cruciales de la Liga MX. El pronóstico de baja oscila entre las 4 y 6 semanas, tiempo necesario para fortalecer la zona afectada y evitar una recaída que complique su panorama a largo plazo.

Gilberto Mora jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

Esta situación lo marginó de la actividad inmediata con el cuadro de los Xolos, pero el panorama con la Selección Mexicana luce distinto. Si la recuperación avanza conforme al plan establecido por los fisioterapeutas, Mora estaría de vuelta justo a tiempo para integrarse a la siguiente fecha importante del calendario.

El gran objetivo para su regreso con la casaca nacional apunta hacia el esperado compromiso contra Portugal en el Estadio Azteca. Dicho encuentro servirá como la prueba de fuego definitiva para evaluar si el estado físico de la joven promesa se encuentra al cien por ciento de cara a la Copa del Mundo. Por ahora, la calma impera en el entorno de Mora, quien se enfocó totalmente en sanar para volver a derrochar talento en el terreno de juego.