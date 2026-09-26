¡Arbitraje en crisis! Katia Itzel le 'perdona' la expulsión a Willer Ditta 

Terrible, no hay otra palabra que pueda describir el trabajo de Katia Itzel García en el partido entre Cruz Azul vs Toluca. Ya que la central le perdonó la expulsión a Willer Ditta y eso influyó directamente en el resultado.

La árbitra mexicana hoy demostró un nivel muy deficiente. Tomó decisiones equivocadas, no impuso su autoridad dentro del terreno de juego y si no fuera por el VAR, no marcaba un penalti clarísimo en favor de Toluca.

Pero si eso no fuera suficiente, no dejó a Cruz Azul con uno menos. La frustración de los jugadores ante las decisiones de Katia Itzel era notorio y eso provocó, aunque no fuera correcto, la molestia de Willer Ditta.

Katia Itzel García tuvo un pésimo trabajo en el Cruz Azul vs Toluca MEXSPORT

En medio de esa calentura, el central colombiano perdió la cabeza y empujó notoriamente al árbitro asistente Maximiliano Gómez, una acción totalmente rechazada en el mundo del futbol.

Increíblemente, Katia Itzel García no hizo nada, cuando en el reglamento, no sólo de la Liga MX, sino de la FIFA, dice que este tipo de acciones contra árbitros son castigadas con tarjeta roja.

Una decisión que influyó directamente en el resultado. Ya que de haber expulsado a Ditta, lo cual ocurrió en el minuto 83, Cruz Azul se habría quedado con 10 hombres y no habría podido empatar el marcador.

¿Ditta debería ser sancionado por empujar al árbitro?

En la jornada 12 del Clausura 2026, Edgar Guerra, jugador del Puebla, salió de cambio, empujó dos veces al cuarto árbitro y recibió roja directa aunque ya no estaba en el campo.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX actuó con firmeza y le dio una sanción de cinco partidos de suspensión y una multa después de protagonizar una agresión contra un árbitro.

El Reglamento de Sanciones de la FMF contempla conducta violenta con un rango amplio: 1 a 15 partidos más multa; si es contra oficiales de partido, pueden subir el castigo.

Aunque no fue expulsado por el mal manejo de Katia Itzel, la Comisión Disciplinaria lo podría sancionar con los videos, aunque tocará esperar si se manifiestan con este tema.