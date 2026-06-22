Alarma en Alemania: Schlotterbeck rompe ligamentos y dice adiós a la Copa

Las malas noticias llegaron a la Selección de Alemania en plena Copa del Mundo 2026 luego de que confirmaron este lunes que el defensor central Nico Schlotterbeck se perderá lo que resta del certamen tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo durante el compromiso del pasado sábado en donde ganaron 2-1 a Costa de Marfil en Toronto.

El integrante del Borussia Dortmund, quien saltó como titular en dicho encuentro, tuvo que ser atendido por el cuerpo médico en los primeros compases del juego y finalmente fue sustituido al descanso por Antonio Rüdiger. Los estudios médicos realizados el domingo revelaron la gravedad de la lesión en el ligamento colateral medial, lo que mantendrá al futbolista alejado de las canchas por varios meses.

Pese a la gravedad de la situación, el estratega Julian Nagelsmann informó que el jugador no abandonará la concentración y se quedará en territorio norteamericano para apoyar al grupo de manera interna.

“Se extrañará mucho a 'Schlotti' en el campo como un defensor destacado, especialmente por su excelente juego en la salida. Pudo haber sido su Mundial. Ayer todos intentamos animarlo; afortunadamente, tiene un carácter muy positivo y ya está mirando hacia adelante”.

Debido a las reglas de la FIFA, Alemania no podrá convocar a ningún reemplazo de emergencia debido a que la competencia ya se encuentra en marcha. No obstante, Nagelsmann confía en la profundidad de su plantilla para encarar las rondas eliminatorias, respaldándose en elementos como Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw y el propio Rüdiger.

Alemania ya aseguró su boleto a la fase final del torneo, rompiendo una sequía de 12 años sin superar la ronda de grupos.

¿Cuándo es el próximo partido de Alemania en el Mundial 2026?

La Selección de Alemania disputará su último encuentro de la fase de grupos del sector E este próximo jueves 25 de junio de 2026, cuando mida fuerzas ante el combinado de Ecuador.

El cuadro teutón llega a este duelo con la tranquilidad de tener el liderato general amarrado y la clasificación en la bolsa, mientras que los sudamericanos se jugarán la vida.