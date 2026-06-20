Cruz Azul tiene nuevos fichajes para el Apertura 2026, ¿Quiénes son? 

Después de un campeonato turbulento, donde consiguieron la ansiada décima, comienzan los movimientos en Cruz Azul de cara al Apertura 2026.

Tanto jugadores, como cuerpo técnico y directiva han comenzado a llegar a La Noria, después de unas merecidas vacaciones, para encarar la pretemporada y planificar el siguiente torneo.

Joel Huiqui logró dos marcas importantes con su primer campeonato con Cruz Azul. REUTERS

Ante esta situación y con la ambición de buscar el bicampeonato en la Liga MX, la directiva ya tiene amarrados a sus dos nuevos fichajes.

Cruz Azul tendrá dos incorporaciones en el cuerpo técnico

En Cruz Azul, nada ha cambiado con respecto a mantener a Joel Huiqui. Tanto la directiva como el presidente, Víctor Velázquez, tienen el deseo de que continúe liderando el equipo como primer entrenador.

Sin embargo, no estará sólo, ya que le han dado dos nuevos auxiliares. El primero se trata de un viejo conocido: Facundo Oreja.

Oreja fungía como ex auxiliar técnico de Martín Anselmi durante su etapa como entrenador en La Máquina. Él fue pieza clave para que el equipo volará y llegará a su primera final bajo este proyecto.

El otro es Juan José Martínez, un entrenador joven que ha estado destacando en la Liga de Expansión. Su especialidad es el desempeño y desarrollo de jugadores jóvenes, por lo que el Azul apostará mucho en la cantera para la próxima temporada.

Sergio Pinto, el auxiliar que estuvo con Huiqui durante el campeonato, dejará su actual puesto, sin embargo, permanecerá en el club en las categorías inferiores.

¿Cuándo anunciará Cruz Azul a Joel Huiqui como entrenador?

Ha habido mucha especulación sobre si Joel Huiqui continuará siendo el entrenador de Cruz Azul, y la respuesta es que no habrá cambios en esto, por lo que liderará el proyecto celeste.

Debido a las vacaciones que tuvo el club después de la décima, esto se ha ido postergando, sin embargo, en los próximo días se dará el anuncio oficial de su permanencia, firmando por dos años, con posibilidad de uno más.

Joel Huiqui logró su primer campeonato con Cruz Azul REUTERS

Ante ello, la siguiente semana se comenzará a mover el club en tema de fichajes y, sobre todo, salidas. Aunque no se espera que haya muchos movimientos, esto será analizado por Huiqui y su nuevo cuerpo técnico.