“Ahora eres un rockstar”: Cristian Castro sorprende a Guillermo Ochoa en su concierto

Después de años de vivir entre estadios, concentraciones y partidos de alta tensión, Guillermo Ochoa se dio el gusto de disfrutar una noche como cualquier aficionado a la música. El histórico exportero mexicano acudió al concierto de Cristian Castro en Las Vegas y terminó compartiendo un efusivo encuentro con el cantante.

Ochoa presumió en sus redes sociales el momento que vivió junto al intérprete después de la presentación. Visiblemente emocionado, abrazó a Castro con gran efusividad e incluso lo cargó, antes de dedicarle un mensaje en el que dejó claro lo especial que fue la velada.

“Qué noche, Cristian. Una de esas noches que te hacen cantar, recordar y disfrutar de principio a fin. Tantos años, tantas canciones y tantos momentos que forman parte de nuestras vidas”, escribió Ochoa.

Mmeo también aprovechó para agradecerle al cantante por el recibimiento y por los detalles que tuvo con él durante su encuentro, además de reconocer la trayectoria que ha construido en la música.

“Gracias @cristiancastrocuicani por hacerme vivir una noche increíble, por el detalle, tus bonitas palabras y el cariño de siempre. Un artista enorme y una figura que sigue dejando huella generación tras generación. Qué gusto compartir estos momentos contigo”, añadió.

La respuesta de Cristian Castro no tardó en llegar y estuvo acompañada de una dosis de humor. El cantante destacó la nueva etapa que vive Ochoa después de su extensa carrera como futbolista y hasta le puso un nuevo apodo.

“Te retiraste del futbol y ahora estás viviendo la vida de rockstar. Memo, te amo”, escribió Castro.

De etsa forma, el exarquero de la Selección Mexicana disfrutó una noche lejos de las canchas y al lado de una figura que, como él, se ha mantenido vigente durante varias generaciones.