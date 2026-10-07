Aficionado le exigió a Fidalgo: “¡es tu trabajo!”

Álvaro Fidalgo se llevó tremendo regaño de un aficionado durante el partido que disputaron México y Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, que se saldó con la segunda derrota en la era de Rafa Márquez por 0-2.

Cuando Fidalgo se dispuso a cobrar un tiro de esquina, un aficionado se acercó lo más que pudo para hacerle una petición:

México sumó su segunda derrota en la era Rafa Márquez, después de caer 0-2 ante Chile en el Coliseum de Los Ángeles Mexsport

“¡Pártanse la ma… Metan los goles, es tu trabajo, es lo que haces toda tu vida!”, exclamó, mientras que el “8” de la Selección Mexicana guardó concentración y no se enganchó con los comentarios.

El momento fue captado por las cámaras de televisión, cuando el partido iba 0-0.

Para Rafa Márquez, el partido contra Chile sirvió para darle oportunidad a los jóvenes y poder determinar con qué jugadores afrontará los próximos partidos oficiales.

“Quizá el funcionamiento no fue el mejor, pero aún así te das cuenta también de que le diste oportunidad a todos, le di minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlos ver y ese es el principal objetivo y hemos visto quién puede estar y quién no”, aseguró.

RESULTADOS EN LA ERA RAFA MÁRQUEZ CON LA SELECCIÓN MEXICANA:

26 de septiembre de 2026: México 1 – 1 Colombia.

29 de septiembre de 2026: México 1 – 1 Perú.

3 de octubre de 2026: Estados Unidos 3 – 0 México.