Aficionado le exigió a Fidalgo: “¡es tu trabajo!”
Un tenso momento fue captado durante el partido entre México y Chile, cuando un aficionado le exigió a Álvaro Fidalgo hacer goles
Álvaro Fidalgo se llevó tremendo regaño de un aficionado durante el partido que disputaron México y Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, que se saldó con la segunda derrota en la era de Rafa Márquez por 0-2.
Cuando Fidalgo se dispuso a cobrar un tiro de esquina, un aficionado se acercó lo más que pudo para hacerle una petición:
“¡Pártanse la ma… Metan los goles, es tu trabajo, es lo que haces toda tu vida!”, exclamó, mientras que el “8” de la Selección Mexicana guardó concentración y no se enganchó con los comentarios.
El momento fue captado por las cámaras de televisión, cuando el partido iba 0-0.
Para Rafa Márquez, el partido contra Chile sirvió para darle oportunidad a los jóvenes y poder determinar con qué jugadores afrontará los próximos partidos oficiales.
“Quizá el funcionamiento no fue el mejor, pero aún así te das cuenta también de que le diste oportunidad a todos, le di minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlos ver y ese es el principal objetivo y hemos visto quién puede estar y quién no”, aseguró.
RESULTADOS EN LA ERA RAFA MÁRQUEZ CON LA SELECCIÓN MEXICANA:
- 26 de septiembre de 2026: México 1 – 1 Colombia.
- 29 de septiembre de 2026: México 1 – 1 Perú.
- 3 de octubre de 2026: Estados Unidos 3 – 0 México.
- 6 de octubre de 2026: México 0 – 2 Chile.