Adrián Chávez insiste en lo que dijo a Excélsior: Memo Ochoa debe ser el titular del Mundial 2026

El propio Javier Aguirre ha dicho que la portería de la Selección Mexicana es la posición que tiene ya prácticamente resuelta. El problema, en todo caso, es inclinarse por el titular entre tres buenas cartas: Tala Rangel, Luis Ángel Malagón o Guillermo Ochoa. En un entrevista en Claro Sports, Adrián Chávez, portero mundialista de Estados Unidos 94, confirmó lo que le señaló a Excélsior: Ochoa es la opción para el arco Tricolor.

Chávez explicó que, aunque en el pasado había considerado a Luis Ángel Malagón como un fuerte candidato, las circunstancias han cambiado. “Hace seis meses, yo decía que Malagón era el portero titular indiscutible para la selección. Pero hoy, Memo Ochoa es el portero que está listo para ser titular”, señaló Chávez.

En la edición dominical del Periódico de la Vida Nacional, Adrián Chávez consideró:

Memo Ochoa continúa siendo el buen portero... creo que Memo sería el portero titular de la Selección. Ha demostrado en donde está y sigue siendo el gran portero que conocemos y como demostró por los cinco Mundiales".

Sobre Malagón, en el papel quien se puede adueñar de la portería del Tri, pues suma 19 juegos con el escudo del futbol nacional, y sobre Rangel, con siete partidos como titular en la portería bajo la mirada del vasco Aguirre, Chávez señaló:

Yo siempre mencioné que Ángel Malagón era el que se perfilaba a ser el titular del Mundial 2026, pero dependía mucho de su trabajo para demostrar quién era el mejor portero de Mexico”.

En ese sentido, Chávez no omite la experiencia de Memo Ochoa, que hoy vive un nuevo ciclo en Europa. Juega para el AEL Limassol FC de la Liga de Chipre, donde ha destacado. El canterano del América se curtió entre endebles defensivas con el Ajaccio francés, los españoles Málaga y Granada, el Standard de Lieja belga, el Salernitana italiano y el AVS Futebol de Portugal.

Adrián Chávez alzó varios títulos como portero del América. Especial

De verdad es increíble que nos ha representado en tantos países y aún así se le critica. Recibir goles es parte de nuestro trabajo, debemos estar orgullosos de él; realmente me siento representado. Mientras siga trabajando, jugará hasta la edad que quiera, se cuida, no se ha lesionado gravemente”.

En días recientes, otros porteros, figuras del balompié mexicano como Moisés Muñoz y Conejo Pérez se han inclinado por ver a Memo Ochoa en la portería mexicana para el Mundial 2026.

"Para mí, sí (debe ser titular en la Copa del Mundo), por todo lo que implica Memo, por hacer historia, por la experiencia que va aportar, y también por el hecho de saber que Memo en el momento que lo llegues a requerir o necesitar en un Mundial, es donde ha dado las mejores actuaciones en toda su carrera", manifestó Muñoz.

Incluso, Conejo Pérez puso algunos signos de interrogación sobre los guardametas que han sido observados por el Vasco Aguirre y su cuerpo técnico. En ese sentido, mencionó, Memo Ochoa estará ahí cuando se le requiera, listo para representar a México en tierra propia.

"Va a depender mucho de lo que puedan demostrar los chicos (Tala Rangel y Luis Ángel Malagón). Yo siempre hablé de que les falta un poco de regularidad en su nivel. Son titulares en sus equipos, pero creo que les falta ese pasito para despejar esas dudas”, explicó Pérez.

De momento, la única inquietud de Javier Aguirre será si efectivamente llama a Memo Ochoa, que aspira a ser convocado por sexta ocasión para una Copa del Mundo que se jugará en casa... y para la que querrá ser el portero titular.