Momentos de tensión se vivieron en Doha Sports City en Qatar durante el partido entre Venezuela y México correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17, esto debido a un brutal choque que dejó visiblemente afectado a Adonai Valdez, central del Tri.

Corría el minuto 17’ del partido y la selección vino tinto tenía tiro de esquina a su favor; el centro fue a primer poste y en el afán de intentar despejar el esférico, Valdez tuvo un duro impacto con un rival y un compañero dentro del área, provocando que el defensa mexicano cayera completamente descompuesto en el césped.

De inmediato el árbitro central paró el partido y pidió el ingreso de las asistencias para la atención del jugador, quien preocupó a todos los presentes al mantenerse inmóvil en el campo de juego. Las cámaras de televisión evitaron mostrar a Valdez mientras era auxiliado por el servicio médico.

Adonai Valdez fue inmovilizado y salió del campo en camilla, mientras que su lugar en el campo fue ocupado por Alan Hernández.

Primer reporte médico de Adonai Valdez

Minutos después de abandonar en terreno de juego, a través de redes sociales la Selección Mexicana hizo público el primer reporte médico del jugador, quien se encuentra consciente y estable pese a la magnitud del impacto.

“Adonai Valdez se encuentra estable y consciente tras sufrir un golpe en la cabeza durante el partido contra Venezuela que activó el protocolo de conmoción cerebral. El futbolista está siendo evaluado por el personal médico.”

Se espera que luego de este primera evaluación, Valdez sea trasladado a un centro médico para realizar más pruebas, descartar cualquier tipo de afectación y saber si podrá o no volver a tener actividad con México para la siguiente ronda.