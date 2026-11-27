México vs. Venezuela en vivo. Por el liderato de Grupo K
México y Venezuela llegan a este encuentro empatados con seis puntos en el Grupo K
México y venezuela llegan con dos victorias
Ha terminado el primero tiempo, México 0-0 Venezuela
El central Brito remata de cabeza y sin marca de la defensa mexicana, pero el balón se va por encima de la portería.
Da'vian Kimbrough ingresa al área pero tarde en definir y le quitan el balón
Serán 7 minutos de tiempo agregado
Después de una verificación detallada en el VAR, el silbante determina que no hay penal para México
Ya se evalúa en el VAR
Podría ser penal par México
Un duelo de muy pocas llegadas de peligro entre México y Venezuela.
Gamboa saca un disparo de media distancia que pasa por encima de la portería de José Miguel Corona, hijo del arquero retirado Jesús Corona
Edy Lugo saca un potente disparo a las manos del portero venezolano, Enmanuel Brito
Tras varios minutos, se reanuda el partido con México jugando con un hombre menos
El defensa mexicano, Adonai Valdez, quien milita con el club América, es retirado del terreno en camilla.
Tras un choque de cabeza, se encuentra el defensa Valdez recuperándose y siendo atendido después del impacto.
Aunque hay mayor posesión de balón de la Selección Mexicana, ha sido un duelo cerrado en los primeros minutos de juego
Venezuela Sub-17 (DT: Fernando Aristeguieta): Sebastián Angulo (1); Enmanuel Brito (4), Ángel Mota (13), Andrew Rasquín (14), Jhosmar Martínez (15); Jesús Barrios (7), Marco Riera (16), Deverson García (18), Daniel Chirinos (20); José Gamboa (11), Carlos Bello (19).
México Sub-17 (DT: Jürgen Castañeda): José Corona (1); Dylan Martínez (3), André Godínez (4), Adonai Valdez (5); Edy Lugo (10), Santiago Cisneros (11), Saulo Tejeda (16), Gerson Gutiérrez (17), Ángel Reyes (18), David Orduño (19); Da'vian Kimbrough (14).
Mueve el balón la selección de Venezuela
El himno nacional de Venezuela fue el primero en entonarse, después vino el de México en el Estadio Aspire Zone, de Doha, Qatar.