Ven a la voz femenina como territorio poético

Vaso Roto Ediciones anunció sus novedades para marzo, entre las que destacan 11 antologías de poetas de distintos países que buscan “visibilizar la escritura poética de mujeres en distintos contextos lingüísticos y culturales”, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Es poner en primer plano un proyecto que forma parte esencial de nuestro catálogo de poesía”, informaron los editores.

“Estos volúmenes no responden a una categoría cerrada ni a una etiqueta temática. Son una afirmación de presencia. A través de ellos, la poesía escrita por mujeres se presenta en su diversidad formal, generacional y estética, mostrando la amplitud de registros de la lírica contemporánea”, explican.

“Estas 11 publicaciones configuran un proyecto que busca ampliar el espacio de lectura para la poesía escrita por mujeres y fortalecer su circulación en lengua española”, agregan.

Los títulos son Sombras de porcelana brava, 17 poetas portuguesas (1955-1987): Sombra roja, 17 poetas mexicanas (1964-1985); Luz que fue sombra, 17 poetas polacas (1963-1981); Sombras di-versas. 17 poetas españolas (1970-1991) y Ligera vuela la sombra, 17 poetas serbias (1957-1989).

Así como De sombra y terciopelo, 17 poetas checas (1963-1988); Movimiento de las sombras, 17 poetas catalanas (1941-1991); Sombras, incendios y desvanes, 17 poetas rumanas (1961-1980); El brillo en las gavillas de arroz, antología de poetas chinas contemporáneas; Sombra escrita, 17 poetas italianas (1970-1995), y Pájaros de sombra, 17 poetas colombianas (1964-1989).

Y otras de las novedades que lanzará el sello regio Vaso Roto, con sucursal en España, son los poemarios Movimiento, del portugués João Luís Barreto Guimarães; La fiesta hermética, de María Negroni y Jorge Esquinca, y Micelio, de Luis Armenta Malpica.