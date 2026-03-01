Implicaciones del futbol en la sociedad crítica; lanzan el programa Cancha expandida

Este verano, Cultura UNAM “salta a la cancha”, pero no para patear el balón, sino para observar y analizar desde la banda el papel que tiene el futbol en la sociedad, las implicaciones del sportwashing, la inequidad laboral entre jugadores y jugadoras, la forma en que el esférico se pone al servicio de la literatura, entre otros aspectos relativos a este juego que atraerá las miradas del planeta con motivo de la XXIII Copa Mundial de Futbol 2026, con sede en Estados Unidos, Canadá y México.

“El balompié es algo más que un deporte, es un fenómeno cultural de masas que produce sentimientos de identidad e involucra posiciones políticas, desata fenómenos mediáticos y genera fuertes movimientos económicos. Analizarlo desde varias perspectivas implica expandir la cancha de su entendimiento”, informó la máxima casa de estudios en un comunicado.

Cancha expandida se titula el programa que agrupa las actividades organizadas por la Coordinación de Difusión Cultural UNAM (Cultura UNAM) y sus direcciones, para “pensar las prácticas que rodean el ecosistema de éste y otros deportes, así como para detonar procesos creativos”.

Exposiciones, exhibición de documentales y películas, convocatorias, la presentación de un libro y hasta una cascarita son parte de esta oferta, cuyo objetivo es “abordar diversos enfoques de este deporte”.

Detallan que el futbol lo mismo ha sido practicado por el escritor Albert Camus, que ha inspirado a artistas visuales como Ángel Zárraga, Suzanne Lacy, Gabriel Orozco o Rose Wylie; a compositores como Shirley J. Thompson, Rodrigo Valdez Hermoso, Kelly Lee Owens y Enrico Chapela; a la periodista y escritora Paulina Chavira, y a los escritores Juan Villoro o Mario Benedetti.

“Hoy, ¿qué territorios están en juego?”, es una de las preguntan que se formularán la mayoría de las actividades, de diferentes disciplinas, que se realizarán en diversos foros de abril a julio.