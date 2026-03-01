Resguarda Palacio de Minería 350 mil documentos de valor

Desde la primera radiografía conocida en México, hasta la tesis de Concepción Mendizábal, la primera mujer en graduarse como ingeniera civil en 1930, forman parte de las joyas que resguarda en su interior el Palacio de Minería.

La conformación de documentos relacionados con la producción en las minas novohispanas, se remonta la creación del Real Tribunal de Minería en 1777, institución que sufrió diversos cambios con el paso del tiempo, albergándose en el emblemático complejo arquitectónico obra del artista español, Manuel Tolsá, una vez iniciado el siglo XIX.

Actualmente, el inmueble ubicado en Tacuba 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se encuentra uno de los acervos más importantes en materia de ingeniería y mineralogía a nivel nacional.

Entre libros, tesis, folletos, publicaciones periódicas, fotografías, mapas y hasta una materialoteca que consta de piezas inéditas de materiales constructivos de diferentes épocas, el acervo resguarda alrededor de 350 mil documentos.

El responsable del recinto, Francisco Omar Escamilla, expuso que han puesto en marcha diversos proyectos encaminados al mejoramiento del archivo; entre los que destacan la mejora en estantería, exposiciones virtuales, difusión, certificación de procesos de catalogación, así como la integración de una colección inédita relacionada con expedientes académicos y de personal docente.

“Lo que hemos logrado hasta el momento genera un alto valor para nuestro acervo; las propuestas que estamos impulsando nos redefinen hacia una apuesta de progreso y superación gracias al apoyo institucional”, reflexionó Escamilla.

Excélsior realizó un recorrido en compañía de los integrantes del equipo, Karina Ríos, Ricardo Magaña y Francisco Omar Escamilla.