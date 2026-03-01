Karla Ceceña: la ciudad del asombro

“A veces me parece que la Ciudad de México tiene mucho qué contar, pero se nos olvida escucharla… Al caminar entre sus calles es difícil no sentir el rumor invisible de sus piedras, sus ausencias, sus algarabías, sus silencios y todo aquello que nos conduce hacia el asombro”.

De esta premisa, como lo apunta en el prólogo, partió la cronista Karla Ceceña para dar vida al libro Encanto y misterio de la Ciudad de México (Aguilar), que reúne diez ensayos que guían al lector por calles, jardines, plazas, librerías y edificios que poseen “rincones insospechados llenos de historia”.

La también diseñadora editorial comenta en entrevista que la gran urbe “nos habla de diferentes maneras. Podemos llegar a ella a través de los libros, de la música, de sus sonidos característicos y de los espacios que recorremos a diario”.

Destaca que la sorpresa es su forma favorita de acercarse a los espacios, aunque a veces realiza recorridos o lecturas previos. “Lo primero es el asombro que te causa la primera vez que te encuentras con las cosas. Siempre hay alguien generoso que te recomienda lugares. Mi método es una mezcla de experiencia y memoria”.

Textos como La fuente que cuenta historias, La odisea de las piedras, El lenguaje del Metro, La memoria del agua y Ruinas y fantasmas de Santa María la Ribera descubren una metrópoli desconocida incluso para sus propios habitantes.

Quien en 2020 fundó Ciudad Literaria, una plataforma virtual para los amantes de los libros, confiesa que las librerías de viejo fueron fundamentales como destino y como herramienta de investigación.

“Las librerías de viejo me han enseñado muchas cosas, no sólo por los libros que he conseguido ahí, sino también por la amistad que he podido entablar con los libreros de viejo. Para mí, son espacios mágicos dentro de la ciudad.

“Los visitantes se impactan por su tamaño y su singular oferta. Son de esos lugares imperdibles que debes conocer, te gusten o no los libros de viejo, porque inevitablemente saldrás enamorado de este mundo literario que está oculto”, señala.

Ceceña cita en especial dos de estos lugares: La Niña Oscura y Bajos Pensamientos. “Son las librerías de Max Ramos, que es uno de los libreros con mayor tradición en la ciudad, son mis favoritas. La primera está en Santa María la Ribera. La magia radica en que detrás está una persona apasionada. Él describe estos espacios como museos vivos. Todos son súper creativos, desde los nombres”.

Admite que Santa María la Ribera es su barrio predilecto y cuenta también la historia de la Capilla Gótica, ubicada dentro del Centro Cultural Helénico, “de cómo llegaron esas piedras a la ciudad y cómo están contenidas en ese inmueble”, agrega.

“Hay un capítulo dedicado a la iconografía del Metro, porque allá abajo es otro mundo que nos dice cosas sobre el pasado y lo que somos.

“Y echo luz a edificios de la periferia, Iztapalapa y Magdalena Contreras, para no quedarnos sólo con la Condesa o Polanco. Por ejemplo, me sorprendió el antiguo Convento de Culhuacán, su arquitectura y su biblioteca”.

La escritora adelanta que prepara un libro que dedicará a la ciudad literaria, a las casas de los escritores y cómo la metrópoli los inspira.