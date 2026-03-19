Trazan relato del conquistador de raza negra; Diego Gómez Pickering

Juan Garrido es uno de los personajes más enigmáticos y olvidados de la conquista de México. Nació en África y, siendo niño, fue arrancado de su país y traficado como esclavo. En algún momento obtuvo su libertad y se embarcó hacia América como hombre libre, pasó por Santo Domingo, Cuba y llegó a Tenochtitlan, donde transcurrió la mayor parte de su vida. Incluso, acompañó a Hernán Cortés en la huida de la Noche Triste, se juntó, tuvo descendencia y murió en el anonimato.

Es este personaje el que da vida y sentido a Juan sin nombre. La historia del negro conquistador, ficción histórica del escritor Diego Gómez Pickering (CDMX, 1977) que recupera la voz de Juan Garrido, como un eco del pasado y lo vincula con los desaparecidos de nuestro tiempo, quienes han sido víctimas de la violencia y son personajes sin voz, sin nombre y sin memoria.

“Tuve conocimiento de la existencia de Juan Garrido a inicios de este siglo. Era un completo desconocido para mí, ignoraba su paso por la historia de México y lo leí en un libro académico, en Estados Unidos, que abordaba la presencia de africanos en México en los siglos XVI y XVII, pero no pasaba de un párrafo.

“Aquello sembró en mí la inquietud de indagar, desenterrar y descubrir quién era ese africano hispanizado, este negro liberto que llega a México en 1519, que pasa aquí el resto de sus días y está enterrado en alguna tumba desconocida. Es un personaje olvidado por la historia, pese a que estuvo en los días iniciales del nacimiento de México”, comenta a Excélsior.

Años después Gómez Pickering entabló amistad con Hugh Thomas (1931-2017) y obtuvo más información. “Ese gran hispanista e historiador de la Nueva España, me heredó su archivo sobre esta figura que tanto interés despertó en mí. Así que fue una labor archivística y documental la que me permitió desentrañar lo que se sabe sobre este africano esclavizado, que alcanzó su libertad y desembarcó en Veracruz como hombre libre”.

¿Qué tan real es Juan Garrido, considerando que una de las pocas representaciones que existen del personaje está en el códice Azcatitlan, señalado por ser un documento apócrifo? “No cabe duda de que Juan Garrido existió, que está enterrado en algún lugar de la Ciudad de México y espero que algún día lo podamos encontrar. Sin embargo, lo que queda claro es que hace falta una labor enorme de trabajo histórico, arqueológico y antropológico para desentrañar su paso por nuestro país.

“El hecho de que sea un personaje secundario se debe no tanto a que sus acciones puedan ser consideradas como menores, si las comparamos con las de Pánfilo de Narváez, Hernán Cortés o Pedro de Alvarado, sino porque, desde mi punto de vista, es un personaje que no pertenece a la élite económica, política y racial, y por tanto no mereció mayor importancia”.

¿Por qué vincular a Juan Garrido con los desaparecidos actuales? “Como novela corta, no sólo busco recuperar el nombre, la historia y las hazañas de un africano que llegó a México, se asentó, dejó descendencia y desapareció, sino también generar la inquietud en el lector de cuestionar la historia que vivimos hoy y de lo que hemos construido en los últimos 500 años que sientan las bases de lo que vendrá después.

“Al final del día, Juan Garrido es uno de cientos de miles de desaparecidos en nuestro país, en este caso a través de la historia en su devenir y en su construcción respecto de lo que es la identidad nacional mexicana, pues omite totalmente la presencia de la negritud o, en un grado muy reservado, el negro es alguien ausente y, en particular, Juan Garrido es alguien que está desaparecido”, explica.

¿Por qué no optó por escribir una novela histórica? “El texto inicial era una novela histórica que echaba mano de la ficción para imaginar ese recorrido desde África, pasando por Europa y llegando a América, pero conforme fue evolucionando el trabajo sobre el manuscrito, también se hizo evidente en mí la necesidad de traer esta historia a la actualidad. Lo importante era hacer que Juan Garrido siguiese siendo importante o que se reconociera su importancia aun después de más de 500 años.

“Y la única manera de hacerlo, desde mi punto de vista, era traduciendo aquel manuscrito (de Garrido) en una novela corta, un thriller podríamos decir, con reminiscencias al pasado, pero que sigue estando muy presente”, concluye.

TÍTULO: Juan sin nombre. La historia del negro conquistador

AUTOR: Diego Gómez Pickering

Editorial: Grijalbo, México, 2026; 167 pp.