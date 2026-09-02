Tierra, aire, agua y fuego se reúnen en “Quintaesencia”, exposición de fotografía

La escena cultural de la Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir “Quintaesencia”, una exposición de fotografía conceptual que entrelaza la plástica del cuerpo humano con paisajes naturales.

Su inauguración oficial se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas en las instalaciones de Fundación Sebastián, ubicada en avenida Patriotismo 304, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

La exposición es dirigida por la artista escénica y directora, Nallely Aguilar, quien señaló que surge como un espacio de reflexión para que el espectador cuestione su existencia a partir de los cuatro elementos y lo que cada uno de ellos nos aporta.

Más que una curaduría tradicional, Quintaesencia nació como una necesidad urgente de detenernos. En un presente que nos empuja a correr sin tregua, lo que espero profundamente es que esta idea que se transformó en una exposición completa, al compartirla con un equipo de fotógrafos y artistas talentosos, se convierta en un refugio para quienes la visiten; un alto en el camino que nos permita volver a habitar nuestro propio cuerpo y nuestra historia”, agregó.

A través de la tierra, el aire, el agua y el fuego, cada imagen busca ser un espejo de esas etapas por las que todos transitamos a lo largo de la vida.

-Tierra: Para aprender a regresar al origen, esa introspección que nos ayuda a avanzar cuando nos sentimos perdidos y, volviendo a la raíz, empezar con más fuerza.

-Aire: Esa dualidad entre el miedo a la incertidumbre y la libertad, entre la calma y el movimiento, pero atreviéndonos a lanzar al vacío para alcanzar nuevas metas.

-Agua: Su inmensidad como símbolo de fuerza y calma, un proceso de purificación y limpieza que se lleva lo que pesa para aligerar el camino y aprender a fluir.

-Fuego: El estado hipnótico de las llamas que simboliza el renacer al salir de las cenizas, la perfección de haber alcanzado una meta para entender que el ciclo vuelve a comenzar y así comprender que somos parte esencial de un todo.

Cartel de la exposición Foto: Especial

Para materializar esta visión, el proyecto cuenta con el riguroso trabajo visual desarrollado a través de las lentes de los fotógrafos Alberto Lozano Tamez, Areli Medina Sánchez y Néstor Molotla de León.

Las imágenes fueron capturadas tanto en escenarios de gran riqueza natural en México —como Peña del Aire y la Cascada Dos Mundos en Hidalgo, Morelos, en el lago de agua salada y paisajes naturales en pueblos originarios de Tláhuac y Milpa Alta— como en sesiones de estudio cerradas.

Donde la visión de cada fotógrafo dialoga con el cuerpo y las texturas de la naturaleza para transmitir esa quintaesencia: un todo al que cada espectador da su propio significado ya sea el cosmos, el amor, el trabajo o la familia.

"La selección de las imágenes y de los fotógrafos —Alberto Lozano Tamez, Areli Medina Sánchez y Néstor Molotla de León— no responde solo a una cuestión técnica, sino a una profunda afinidad humana. Cada fotografía seleccionada tiene alma porque es el resultado de un esfuerzo compartido, de conectar con la naturaleza y con el cuerpo desde el respeto y la complicidad creativa”, explicó Nallely Aguilar.

Esta exposición forma parte de la selección oficial de “FOTOSEPTIEMBRE 2026” y permanecerá abierta al público desde el 3 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2026.

Redes sociales: Instagram @quintaesenciaqe