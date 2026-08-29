The Beatles a otro nivel: Grupo Morsa prepara un tributo con orquesta en CDMX

Más de cinco décadas después de su separación, The Beatles siguen encontrando nuevas formas de llegar a distintas generaciones. En México, Grupo Morsa lleva 40 años manteniendo viva su música y ahora prepara un espectáculo que llevará sus canciones al terreno sinfónico.

El próximo 25 de septiembre, Víctor Rosas, bajista y director musical de Grupo Morsa, se presentará en la Sala Silvestre Revueltas con The Beatles Symphonic Tribute, un concierto que combinará el sonido de la banda en vivo con la orquesta Seven Waves, dirigida por Arturo Rebolledo.

Para nosotros es increíble seguir difundiendo esta obra. Nos preguntan si no nos aburrimos después de tantos años, pero cuando algo te apasiona, jamás cansa. The Beatles son la música clásica de los tiempos modernos, afirma Rosas.

Su historia con el cuarteto de Liverpool comenzó desde la secundaria, cuando escuchó All You Need Is Love y descubrió el guiño a She Loves You. Desde entonces, la fascinación se convirtió en toda una carrera musical.

Cartel The Beatles Cortesía Seven Waves

Herencia y legado

Para Rosas, llevar estas canciones al formato sinfónico representa un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad para escucharlas de otra manera.

Logísticamente no es fácil reunir a una orquesta, por eso estas presentaciones son escasas. Aunque con teclados podemos replicar algunos arreglos, nada iguala la emoción del sonido real de un violonchelo o de los metales retumbando en el escenario.

Y aunque han pasado generaciones desde que The Beatles dominaron las listas, su música no ha perdido vigencia. "El gusto ha pasado de abuelos a nietos. Al abarcar rock, baladas y vanguardia, siempre hay una canción que conmueve a alguien pese a la brecha generacional".

Grupo Morsa Cortesía Seven Waves

Con esta presentación, Grupo Morsa busca que el público no sólo escuche los clásicos de la banda, sino que vuelva a vivirlos. "Cuando nos dicen entre lágrimas que los transportamos a otra época, lo atesoramos en el corazón. Esta cita será una oportunidad para vivir la magia Beatle a flor de piel".