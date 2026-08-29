Presentan "El eterno femenino" en el Teatro Reforma: una puesta en escena para cuestionar los estereotipos de género

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Coordinación Nacional de Teatro, presentaron la puesta en escena El eterno femenino, emblemática obra de la escritora mexicana Rosario Castellanos.

La producción ofrecerá un ciclo de 20 funciones con entrada totalmente libre para el público y estará disponible en cartelera del 28 de agosto al 11 de octubre de 2026 en el Teatro Reforma “Juan Moisés Calleja”.

Durante el acto inaugural, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, en representación del director general Zoé Robledo, resaltó el impacto directo de articular la labor del Seguro Social con las instituciones culturales. Asimismo, Hernández Ávila reconoció de manera explícita el compromiso del elenco y del equipo creativo al “unir fuerzas para traer este increíble talento”.

En esa misma línea, la coordinadora técnica de Desarrollo Cultural del IMSS, Gabriela Davayane Amaro Ortega, detalló que la obra es el resultado de un esfuerzo coordinado que transformó el proyecto institucional en un montaje de alta trascendencia escénica.

La funcionaria enfatizó el valor transformador de la disciplina al señalar que “el teatro puede hacernos también cambiar nuestras propias realidades. Esperamos que promuevan mucho la asistencia. Vamos a tener 20 funciones”.

Con la adaptación de Mariana Hartasánchez y la dirección de Mahalat Sánchez, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Aída López, Astrid Mariel Romo, Ximena Romo Mercado, Pedro de Tavira Egurrola, Yulleni Pérez Vertti, Verónica Olmedo, Patricia Yáñez y Marcos Radosh.

La trama sigue la historia de Lupita, quien, mientras se encuentra en un salón de belleza previo a su boda, repasa diversos pasajes de su vida para cuestionar la identidad femenina, los estereotipos de género y el rol de la mujer en la sociedad. Mediante un humor crítico e inteligente, la obra promueve la reflexión sobre problemáticas de alta relevancia social y reafirma la vigencia del pensamiento de Rosario Castellanos en la oferta cultural del país.