La cultura como regeneradora urbana de la Roma contemporánea

ROMA.– Más allá de las Murallas Aurelianas que rodean la Roma histórica, cuya riqueza arquitectónica y artística es incuestionable, se erige el Distrito Contemporáneo que propone “una interpretación inédita” del patrimonio actual de la capital italiana.

En una zona que se configura como “un laboratorio de investigación, de regeneración urbana y revitalización de zonas abandonadas”, destacan dos edificaciones: el Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone y el Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (MAXXI).

Diseñado por el arquitecto Renzo Piano, especialista en acústica, e inaugurado en 2002, el Auditorium es uno de los principales centros europeos dedicados a la música y a las artes escénicas, explica Anna Cestelli Guidi.

La curadora de artes visuales de la Fundación Música de Roma, organismo que gestiona todo el complejo, detalla en un recorrido por el complejo que cuentan con tres salas de conciertos y un anfiteatro al aire libre.

El objetivo principal era dar una sede a la Orquestra Nacional de Santa Cecilia, una de las agrupaciones clásicas más antiguas del mundo. No tenía salones de ensayos desde los años 30 del siglo pasado”, comenta.

La sala de 2 mil 400 butacas es la sede de la Orquestra Nacional de Santa Cecilia. Virginia Bautista

“En ese centro cultural conviven tres instituciones: la Orquestra, que se presenta en la sala más grande, con un aforo de 2 mil 400 butacas. La Fundación, que organiza conciertos de música contemporánea, popular y de jazz; presentaciones de danza y teatro; exposiciones, actividades infantiles, festivales de cine y ferias del libro. Y los vestigios de una villa romana que se descubrieron durante la construcción, hoy integrados a la oferta del centro”, destaca.

La historiadora del arte indica que “nuestra misión es abrirnos hacia el exterior y construir una red con otras instituciones italianas y de otros países. Hemos trabajado con Argentina, Lituania, Alemania, China, Tailandia, Noruega. Con México aún no, pero nos encantaría”.

El Auditorium recibe cada año más de un millón de visitantes.

Ubicado cerca del Ennio Morricone, el MAXXI fue proyectado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid y abrió sus puertas en 2010, convirtiéndose en el primer museo nacional italiano dedicado al arte y la arquitectura contemporáneos.

El MAXXI fue proyectado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid y abrió sus puertas en 2010. Virginia Bautista

El museo recibió en 2010 el prestigioso RIBA Stirling Prize, uno de los máximos reconocimientos internacionales de arquitectura. Y conserva uno de los principales archivos italianos de arquitectura contemporánea, con más de 100 mil documentos.

Nuestra exposición permanente conmemora el año de nacimiento de la República Italiana, en 1946. Queremos contar la historia de nuestro país a través de la arquitectura, de 1946 hasta el 2000; después el presente y abrir ventanas sobre un probable futuro, presentando trabajos de arquitectos menores de 35 años”, comenta la cocuradora de la muestra.

“En 1946, la arquitectura retoma su camino tras la inactividad por las guerras mundiales. Empieza a partir del tema de la memoria. Pero otros cinco tópicos marcan el guion museográfico: vivienda, museos, escuelas, espacios públicos y movilidad, tanto de transporte urbano como de infraestructura”, agrega.

Destaca que se reconstruyó con urgencia, en la posguerra, la vivienda y los museos, el gran patrimonio italiano. “Arquitectos como Carlos Carpa y Franco Albini tienen una nueva concepción del museo; no sólo como un depósito o almacén de obras, sino como un recinto que contribuye a la formación cultural del nuevo ciudadano republicano; es decir, el museo como escuela”.

La exposición permanente conmemora el año de nacimiento de la República Italiana, en 1946, y revisa la historia de la arquitectura hasta el 2000. Virginia Bautista

El MAXXI presenta la obra y el pensamiento tanto de los arquitectos italianos mayores de 65 años, protagonistas de esa fase de transición, como de los proyectistas que tienen entre 40 y 60 años, a través de ocho despachos.