Por primera vez desde su fundación en 2017, la plataforma de arte urbano Mexicráneos une fuerzas en una alianza inédita con Bye Bye Friend. Esta sinergia da vida a la convocatoria “Su huella es para siempre”, una iniciativa que busca inmortalizar en el espacio público la profunda conexión emocional entre las personas y sus mascotas.

Una alianza entre el arte urbano y la memoria afectiva

Odette Paz, curadora y vocera de Mexicráneos, reflexiona sobre la profunda evolución que ha tenido el vínculo humano-animal y el sentido de este homenaje:

Nuestras vidas humanas están llenas de responsabilidades, formación, estrés y trabajo; la compañía de cada uno de ellos nos cambia verdaderamente la vida. Hay una relación familiar que establecemos con nuestras mascotas que trasciende: ya no soy el dueño de alguien, sino su compañero de vida."

“Su huella es para siempre”: La convocatoria que transforma el amor por los animales en arte monumental Mexicráneos

De la tradición del Día de Muertos a una experiencia universal

Aunque Mexicráneos nació estrechamente ligado a las festividades del Día de Muertos, ha evolucionado hacia una mirada universal sobre la cosmovisión mexicana. Esto le permite itinerar colecciones en lugares como el Bosque de San Juan de Aragón o en distintas ciudades de España. En esta edición especial, la convocatoria invita a transformar el recuerdo y el afecto en expresión gráfica monumental.

Sobre el sentido conceptual de este certamen, la vocera precisa:

Lo que esperamos es una interpretación muy personal de un homenaje que quiera hacer la gente a un ser querido que ya trascendió. El nombre de la convocatoria es 'Su huella es para siempre', de cómo las huellitas y su compañía nos cambian verdaderamente la vida a los humanos.".

“Su huella es para siempre”: La convocatoria que transforma el amor por los animales en arte monumental Foto Mexicráneos

Requisitos y claves operativas de la convocatoria

Para participar en el certamen, los creativos deben considerar los siguientes lineamientos técnicos e institucionales:

Inscripción y plataforma: El registro de proyectos se realiza en el sitio web convocatorias.mexicraneos.mx/byebyefriend.

El registro de proyectos se realiza en el sitio web convocatorias.mexicraneos.mx/byebyefriend. Fecha límite de recepción: La plataforma permanecerá abierta hasta el domingo 30 de agosto durante todo el día.

La plataforma permanecerá abierta hasta el domingo 30 de agosto durante todo el día. Perfil de participantes: Convocatoria abierta tanto a artistas visuales y diseñadores profesionales como a creadores entusiastas con conocimientos en el área.

Convocatoria abierta tanto a artistas visuales y diseñadores profesionales como a creadores entusiastas con conocimientos en el área. Especificaciones de la pieza: El artista ganador intervendrá un cráneo de fibra de vidrio de aproximadamente 2 metros de altura con base superior a 1 metro, con un tiempo estimado de ejecución de una a tres semanas.

El artista ganador intervendrá un cráneo de fibra de vidrio de aproximadamente 2 metros de altura con base superior a 1 metro, con un tiempo estimado de ejecución de una a tres semanas. Evaluación y jurado: Tras una primera revisión técnica por parte de Odette Paz y la conservadora Yadira Martínez (quien asesora sobre la durabilidad de pigmentos acrílicos en intemperie), el dictamen final estará a cargo de un jurado con directivos de Mexicráneos y Bye Bye Friend.

Sobre la diversidad de proyectos recibidos, Odette Paz detalla:

Ha habido mucho interés; ha entrado un abanico muy amplio desde gente profesional de las artes visuales y diseño hasta personas entusiastas. Hemos visto homenajes a perritos y gatitos, pero incluso hay por ahí uno a una mantis religiosa, está espectacular."

Foto Mexicráneos Foto Mexicráneos

Exhibición monumental en Paseo de la Reforma

La propuesta seleccionada obtendrá el privilegio de exhibirse durante un mes sobre Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia. Posterior a esta muestra principal, se evalúa itinerar la pieza por diversos parques públicos donde las familias pasean a sus animales de compañía.

Este esfuerzo marca el inicio de una estrecha colaboración entre ambas marcas. Como concluye Odette Paz: