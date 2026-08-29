El santoral rinde homenaje hoy viernes 29 de agosto a la decapitación y martirio de San Juan Bautista, el único profeta que precedió e identificó públicamente a Jesucristo como el Cordero de Dios.

Frente a las presiones de la corte imperial y la intriga palaciega de Herodías, un hombre prefirió la decapitación antes que silenciar la verdad moral. La conmemoración de este martirio señala el desenlace terrenal del Precursor, cuya voz resonó en el desierto con una autoridad espiritual que aún estremece al mundo.

De acuerdo con los registros del Vaticano, la Iglesia Católica celebra esta memoria obligatoria desde los primeros siglos en Jerusalén, consolidando la figura del Bautista como baluarte inexpugnable de la justicia y la coherencia de fe.

Qué santo se celebra hoy 29 de agosto: San Juan Bautista, su oración para tomar decisiones difíciles Canva

¿Por qué se conmueve la fe este viernes 29 de agosto con San Juan Bautista?

Este viernes 29 de agosto recordamos el valor inquebrantable de San Juan Bautista al denunciar el matrimonio ilegítimo de Herodes Antipas, pagando con su vida la defensa firme de la verdad.

El relato evangélico documenta cómo la danza caprichosa de Salomé y el juramento irreflexivo del tetrarca Herodes sellaron el destino del profeta. Encerrado en la fortaleza de Maqueronte, el Bautista no cedió a la diplomacia ni a las comodidades del poder temporal.

Este sacrificio transforma la jornada en un recordatorio directo para quienes atraviesan pruebas de integridad, persecución justa o encrucijadas éticas. La tradición enseña que su intercesión es especialmente poderosa para obtener valentía en momentos de opresión e injusticia.

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¿Cómo pedir el auxilio espiritual de San Juan Bautista este día?

Para solicitar el auxilio de San Juan Bautista se recomienda encender una vela blanca, mantener un momento de recogimiento interior y rezar con devoción pidiendo fortaleza moral y claridad espiritual.

El auxilio del Precursor no exige rituales complejos, sino un corazón dispuesto a abrazar la verdad. Al recurrir a su figura, miles de fieles buscan luz para tomar decisiones difíciles y fuerza para mantener los principios morales sin flaquear.

Los devotos acuden tradicionalmente a San Juan Bautista cuando necesitan superar adicciones, vencer la tentación del miedo o hallar discernimiento en periodos de intensa duda espiritual.

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Plegaria de Intercesión a San Juan Bautista

Glorioso San Juan Bautista, voz que clama en el desierto y testigo inquebrantable de la Verdad: tú que no temiste a los poderosos de la tierra y entregaste tu vida por la justicia, mírame en esta hora de prueba.

Alcánzame del Señor la fortaleza para no doblarme ante la mentira, la luz para discernir el camino recto y la gracia de (mencionar aquí la petición particular). Intercede por mi alma para que, como tú, sepa siempre señalar a Cristo en mi vida diaria. Amén."

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¿Qué otros santos se conmemoran este viernes 29 de agosto?

Además del Bautista, el santoral de este viernes 29 de agosto conmemora a Santa Sabina de Roma, a San Adelfo de Metz y al mártir San Mederico, entre otras figuras de la Iglesia.

La riqueza del calendario litúrgico de este día incluye a otras venerables figuras históricas que dieron testimonio de fe en diversas épocas:

Santa Sabina de Roma : Matrona romana martirizada en el siglo II, cuya basílica en el monte Aventino es referente de la liturgia cuaresmal.

: Matrona romana martirizada en el siglo II, cuya basílica en el monte Aventino es referente de la liturgia cuaresmal. San Adelfo de Metz: Obispo venerado por su dedicada labor pastoral y evangelizadora en las Galias durante el siglo IV.

Obispo venerado por su dedicada labor pastoral y evangelizadora en las Galias durante el siglo IV. San Mederico (San Merri): Presbítero y abad de San Martín de Autun, conocido por sus milagros y su retiro eremítico en París.

Presbítero y abad de San Martín de Autun, conocido por sus milagros y su retiro eremítico en París. Beata Teresa Bracco: Joven laica italiana martirizada en 1944 por defender su pureza y dignidad humana.

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Un camino de coherencia antes de la conmemoración de mañana

El testimonio de San Juan Bautista deja una huella profunda: la verdad no se negocia ni se pliega al aplauso del mundo. Al meditar en su martirio, renovamos el compromiso personal con la honestidad y el valor cristiano ante los retos cotidianos.

Antes de adentrarnos en las solemnidades y conmemoraciones que marcarán el santoral de mañana 30 de agosto —donde recordaremos a Santa Rosa de Lima, patrona de América—, llevemos hoy la luz de la valentía espiritual en cada una de nuestras decisiones.