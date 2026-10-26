El santoral de este 26 de octubre rememora la vida de San Evaristo papa, un apasionado líder de origen griego y hebreo que reorganizó la Iglesia primitiva en plena clandestinidad. Su valentía para coordinar a las comunidades cristianas de Roma bajo severas persecuciones romanas consagró su legado eterno.

De acuerdo con las valiosas fuentes del Martirologio Romano, este célebre pontífice se le atribuye la creación de las primeras parroquias romanas. Su pontificado, marcado por la prudencia administrativa y el fervor pastoral, concluyó con la corona del martirio.

Santo de hoy 26 de octubre: San Evaristo y su poderosa oración protectora para el hogar Canva

¿Qué santo se celebra hoy lunes 26 de octubre?

El santo que se celebra hoy 26 de octubre es San Evaristo, quinto papa de la Iglesia católica. Destacó por dividir Roma en diaconías y formalizar la bendición pública de los matrimonios.

Nacido en Antioquía pero de origen judío, Evaristo sucedió al papa san Clemente I en tiempos del emperador Trajano. Durante su pontificado veló incansablemente por la cohesión litúrgica y comunitaria de los fieles asentados en la capital imperial.

Su entrega pastoral lo llevó a ser arrestado, martirizado y sepultado finalmente muy cerca del sepulcro de san Pedro en la colina vaticana.

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¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de san Evaristo hoy lunes 26 de octubre?

Para pedir el auxilio de San Evaristo hoy 26 de octubre, encomiéndale la protección del hogar, la armonía conyugal o la luz espiritual para tomar decisiones organizativas complejas.

Al ser el promotor de la bendición de las uniones familiares y del orden comunitario, los fieles acuden a su amparo cuando buscan superar desavenencias familiares o mantener la entereza en momentos de incertidumbre laboral y de salud.

Santo de hoy 26 de octubre: San Evaristo y su poderosa oración protectora para el hogar Canva

Plegaria de protección a San Evaristo

Oh San Evaristo, pastor prudente y fiel guardián del rebaño de Cristo, intercede por nosotros en esta jornada. Guarda a nuestras familias de todo peligro, llena nuestros hogares de paz y alcánzanos la gracia de mantener firme nuestra fe en medio de cualquier prueba. Amén."

Santo de hoy 26 de octubre: San Evaristo y su poderosa oración protectora para el hogar Canva

¿Qué otros santos y mártires se conmemoran en el santoral del lunes 26 de octubre?

En el santoral del lunes 26 de octubre también se conmemora a san Demetrio de Tesalónica, san Rustico de Narbona, san Felicísimo de Cartago, san Luciano, san Marciano y san Rogaciano. El Martirologio también honra en esta misma fecha el testimonio de otros grandes testigos de la fe:

San Demetrio de Tesalónica: Gran mártir militar admirado en el Oriente cristiano por su invencible valor

Gran mártir militar admirado en el Oriente cristiano por su invencible valor San Rústico de Narbona : Obispo insigne de la Galia que destacó por defender la recta doctrina.

: Obispo insigne de la Galia que destacó por defender la recta doctrina. Santos Luciano y Marciano : Mártires de Nicomedia convertidos a la fe que entregaron su vida en el fuego.

: Mártires de Nicomedia convertidos a la fe que entregaron su vida en el fuego. San Felicísimo y san Rogaciano: Mártires africanos venerados por su fortaleza inconmovible.

Conectar con la vida de los santos renueva la fe cotidiana; no olvides preparar el corazón antes de la gran conmemoración que la liturgia nos reserva para el día de mañana.