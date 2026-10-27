INAH descubre 50 huellas de dinosaurios en Michoacán

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hallaron 50 huellas fosilizadas de dinosaurios en el cauce de un arroyo en la comunidad de San Juan de los Plátanos, en Apatzingán, Michoacán.

Se trata de diversas especies de dinosaurios que habitaron hace 65 millones de años.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura federal indicó que “estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años.

El descubrimiento, señaló la funcionaria federal,

comenzó con el aviso de los habitantes de San Juan de los Plátanos, a quienes reconocemos por su participación. Ahora, el compromiso del INAH es estudiar y proteger este patrimonio con rigor científico, para ampliar nuestro conocimiento sobre la vida que existió en México y conservar esta evidencia para las futuras generaciones”.

Especialistas del INAH acudieron a la comunidad de San Juan de los plátanos, en Apatzingán, Michoacán a verificar el hallazgo reportado por los pobladores del lugar. Foto: Cortesía INAH.

Luego del aviso de los pobladores al instituto, Raymundo Cervantes Barriga, investigador del Centro INAH Michoacán acudió al sitio a hacer el dictamen y confirmó que las pisadas son de dinosaurios herbívoros y carnívoros de talla mediana y grande.

Cervantes Barriga destacó que los hallazgos se ubicaron en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria, en el borde del río.

La evidencia indica que las huellas pertenecen a distintas especies y podrían extenderse varios metros más. Las dimensiones de los rastros fósiles miden entre los 12 y los 48 centímetros de longitud y tienen una anchura de hasta 30 centímetros.

De manera preliminar, los investigadores del Centro INAH Michoacán señalaron que las huellas podrían ser de tres familias de dinosaurios: una carnívora de hasta cuatro metros de altura. Otra correspondería a dinosaurios de hasta dos metros de altura, de tres dedos, y una más a una familia herbívora que pudo tener hasta cuatro metros de altura y cuyos tres dedos tiene los extremos redondeados.