Domingo Grande: la Huasteca se abastece para celebrar Xantolo
Familias abarrotan mercados y tianguis para comprar flores, frutas, pan, semillas e ingredientes para las ofrendas de Todos Santos, en una tradición que mantiene viva la esencia de Xantolo en la Huasteca veracruzana.
PLATÓN SÁNCHEZ, Ver.— Antes de levantar los altares, encender las velas y colocar las ofrendas, las familias de la Huasteca cumplen con otra tradición: ir al mercado.
El llamado Domingo Grande, celebrado el último domingo de octubre, convirtió el pasado fin de semana los tianguis de la región en sitios de intensa actividad, con familias que acudieron a comprar flores, frutas, panes, semillas y los ingredientes necesarios para preparar los alimentos que formarán parte de las ofrendas de Todos Santos y Xantolo.
En la Huasteca veracruzana la preparación también está en marcha. Desde la serranía, las comunidades bajan a las cabeceras para ofrecer los productos de la temporada, para las ofrendas familiares, explicó el antropólogo Mario Ventura.
“Hay cempasúchil y frutas como plátano, naranja, mandarina, guayaba, piña, mango, papaya y tuna; también hortalizas, pan, fruta de horno, maíz, frijol, semillas y abarrotes utilizados para preparar mole y tamales. El pan, que no puede faltar en la mesa de la memoria, y un rico atole de masa”, detalló el experto.
La ofrenda también se compone de los arcos florales; los campesinos usan limonaria con hojas verdes adornadas con cempasúchil y mano de león. En la mesa no podrá faltar el copal que con el humo atraerá a las almas a la mesa servida de lo que más le gustaba a los difuntos.
No se trata solamente de comprar. Cada familia elige aquello que llevará a casa y que después estará presente durante la celebración. En la tradición de Xantolo, las ofrendas están destinadas a honrar a los difuntos y la celebración continúa viva mediante altares, ofrendas, comparsas, danzas y otros rituales comunitarios.
Y mientras se aproxima el 1 y 2 de noviembre, mercados, plazas y tianguis anticipan lo que ocurrirá después dentro de las casas: la colocación de las ofrendas y la preparación de los alimentos con los que las familias mantienen viva una de las celebraciones más arraigadas de la región.