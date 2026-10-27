Domingo Grande: la Huasteca se abastece para celebrar Xantolo

PLATÓN SÁNCHEZ, Ver.— Antes de levantar los altares, encender las velas y colocar las ofrendas, las familias de la Huasteca cumplen con otra tradición: ir al mercado.

El llamado Domingo Grande, celebrado el último domingo de octubre, convirtió el pasado fin de semana los tianguis de la región en sitios de intensa actividad, con familias que acudieron a comprar flores, frutas, panes, semillas y los ingredientes necesarios para preparar los alimentos que formarán parte de las ofrendas de Todos Santos y Xantolo.

En la Huasteca veracruzana la preparación también está en marcha. Desde la serranía, las comunidades bajan a las cabeceras para ofrecer los productos de la temporada, para las ofrendas familiares, explicó el antropólogo Mario Ventura.

“Hay cempasúchil y frutas como plátano, naranja, mandarina, guayaba, piña, mango, papaya y tuna; también hortalizas, pan, fruta de horno, maíz, frijol, semillas y abarrotes utilizados para preparar mole y tamales. El pan, que no puede faltar en la mesa de la memoria, y un rico atole de masa”, detalló el experto.

La música es un elemento importante en los festejos de Todos Santos y Xantolo. Foto: Especial.

La ofrenda también se compone de los arcos florales; los campesinos usan limonaria con hojas verdes adornadas con cempasúchil y mano de león. En la mesa no podrá faltar el copal que con el humo atraerá a las almas a la mesa servida de lo que más le gustaba a los difuntos.

No se trata solamente de comprar. Cada familia elige aquello que llevará a casa y que después estará presente durante la celebración. En la tradición de Xantolo, las ofrendas están destinadas a honrar a los difuntos y la celebración continúa viva mediante altares, ofrendas, comparsas, danzas y otros rituales comunitarios.

Y mientras se aproxima el 1 y 2 de noviembre, mercados, plazas y tianguis anticipan lo que ocurrirá después dentro de las casas: la colocación de las ofrendas y la preparación de los alimentos con los que las familias mantienen viva una de las celebraciones más arraigadas de la región.