¿Qué son las misas gregorianas? Descubre por qué se hacen y su diferencia con otras

En la religión católica, es muy común hacer misas a los difuntos, especialmente después del novenario. Pero, ¿alguna vez habías escuchado sobre las misas gregorianas? Estas tienen una historia muy antigua, así como un propósito específico, conócelos.

Si eres católico o has perdido a alguien con esta religión, habrás notado que suelen hacerse misas en momentos específicos: el día del entierro, posteriormente, pasado el novenario y, finalmente, cada año (aunque en algunos casos se hace de forma mensual).

Estas ceremonias sirven no solo para recordar a nuestros seres queridos, sino para pedir a Dios por el descanso de sus almas, pues los fieles católicos creen en la vida eterna, la resurrección y la posibilidad de acompañar espiritualmente a quienes han muerto a través de la oración.

Sin embargo, existe una práctica que está en desuso, pero todavía tiene un peso importante para la fe cristiana: las misas gregorianas.

Con la muerte de un ser querido se llevan a cabo diferentes ritos, incluyendo las misas gregorianas Canva

Misas gregorianas: 30 días para pedir por el alma de los difuntos

Reciben el nombre de misas gregorianas la serie de 30 celebraciones litúrgicas que se llevan a cabo los 30 días consecutivos al descanso del alma de una persona fallecida. Esa es justamente la principal diferencia con una misa común de difunto.

Mientras la segunda ocurre de forma puntual en momentos específicos del duelo, las misas gregorianas deben respetar la continuidad e intención específica. Es decir, no pueden compartirse con otros difuntos ni incluir otras peticiones.

Esta práctica está vinculada con san Gregorio Magno, quien fue papa entre los años 590 y 604. Según la tradición, el sumo pontífice mandó celebrar 30 misas continuas por un monje fallecido, tras lo cual se relata que el alma fue liberada del purgatorio.

Justamente, la intención de las misas gregorianas es interceder por el alma de un difunto para liberarla de las penas del purgatorio y ayudarla a alcanzar el Paraíso. El hecho de mantener los 30 días continuos viene de una muestra de perseverancia, fe y esperanza en la misericordia de Dios.

Las misas gregorianas son 30 celebraciones litúrgicas que se llevan a cabo los 30 días consecutivos a la muerte de una persona Canva

¿Por qué es importante liberar a los fallecidos del purgatorio?

En la religión católica, el purgatorio es una etapa de purificación final para quienes mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero todavía necesitan ser purificados antes de alcanzar la santidad necesaria para entrar en el cielo.

La razón por la que es importante que las almas se liberen del purgatorio, es justamente para alcanzar el cielo y entrar en comunión plena y eterna con Dios.

Por esa razón, los creyentes rezan por sus difuntos y ofrecen las misas gregorianas en su memoria, como una forma de ofrecer su solidaridad espiritual y ayudarlos en el proceso de purificación.

Para los católicos, el purgatorio es una etapa de purificación final para quienes mueren en la gracia y la amistad de Dios Canva

¿Qué pasa si las misas gregorianas se interrumpen?

Aunque la tradición dicta que las 30 misas gregorianas deben celebrarse en días consecutivos, no significa que, en cualquier caso, una interrupción anule el valor espiritual de las que se realizaron previamente o deba comenzarse de cero.

La Iglesia católica contempla que, si las misas se interrumpen por motivos como una enfermedad del sacerdote o la celebración de un funeral o una boda, se conserva el valor y el sacerdote deberá completar las 30 misas lo antes posible.

Pero, más allá del motivo, no porque las misas dejen de realizarse significa que el alma del difunto queda desamparada. Del mismo modo, las misas gregorianas no garantizan la salvación automática.

La interrupción de las misas gregorianas no anula el valor espiritual de las que se realizaron previamente Canva

¿Las misas gregorianas se celebran en cualquier parroquia?

Si bien, las misas gregorianas pueden llevarse a cabo en cualquier parroquia, no todas las parroquias tienen este servicio, pues se trata de 30 misas consecutivas y exclusivas para rezar por el alma de una persona fallecida.

La única forma de saber si en tu parroquia más cercana las realizan, es preguntando. De no hacerse ahí, el párroco puede orientarte sobre en qué parroquias sí las organizan.

Sin embargo, la iglesia señala que no es obligatorio realizar estas 30 misas continuas para rezar por el eterno descanso de una persona fallecida, pues existen otras formas de oración, incluyendo la personal y las misas individuales.

¿Habías escuchado sobre las misas gregorianas? Ahora que conoces su diferencia con otras celebraciones litúrgicas, puedes decidir si son una buena práctica para tu familia y seres queridos.