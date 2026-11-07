Defender los derechos eclesiásticos y amparar a las religiosas frente a los atropellos feudales selló con sangre en el santoral hoy 7 de noviembre a San Engelberto de Colonia, prelado mártir y custodio de la justicia.

Las crónicas eclesiales compiladas en el Martirologio Romano, dan fe de que este arzobispo y conde alemán entregó la vida en 1225 tras resistir valerosamente las presiones de nobles corruptos.

Qué santo se celebra hoy 7 de noviembre: San Engelberto de Colonia contra las difamaciones Canva

¿Qué santo se celebra hoy 7 de noviembre en la Iglesia católica?

Hoy 7 de noviembre la Iglesia recuerda a San Engelberto de Colonia, arzobispo, canciller imperial y mártir, venerado por su recta administración de la justicia, su celo pastoral y su amparo infatigable a los huérfanos y desvalidos.

Nacido en la nobleza germánica, el joven Engelberto asumió responsabilidades políticas y eclesiásticas de alto rango, combinando una estricta piedad personal con una audaz capacidad de gobierno.

Designado tutor del rey Enrique VII, promovió la paz civil y frenó los abusos de barones locales, postura que desató una emboscada mortal orquestada por sus propios parientes feudales.

Su testimonio perdura como emblema de integridad moral innegociable, enseñando que la autoridad solo cobra sentido cuando se ejerce al servicio incondicional de los débiles.

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Cómo pedir la intercesión de San Engelberto este 7 de noviembre

Pedir el auxilio de San Engelberto requiere elevar una súplica sincera por rectitud en litigios, protección ante abusos de poder y claridad moral frente a encrucijadas éticas complejas en el ámbito profesional o familiar.

La devoción popular acostumbra rezar su plegaria junto a una vela blanca, solicitando valor para encarar difamaciones o persecuciones injustas con templanza cristiana.

Su intercesión es invocada especialmente por gobernantes, jueces, administradores y familias atrapadas en pleitos legales que buscan resoluciones equitativas y pacíficas.

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Mártires y figuras veneradas en el santoral del 7 de noviembre

Junto a la conmemoración de San Engelberto de Colonia, la liturgia de este 7 de noviembre recuerda a otros insignes testigos de la fe:

San Willibrordo de Utrecht: Monje benedictino de origen inglés, consagrado apóstol de los frisones y primer obispo de Utrecht por su incansable labor misionera.

Monje benedictino de origen inglés, consagrado apóstol de los frisones y primer obispo de Utrecht por su incansable labor misionera. San Herculano de Perusa: Obispo heroico que protegió a su pueblo durante el asedio de los ostrogodos y fue decapitado por orden del rey Totila.

Obispo heroico que protegió a su pueblo durante el asedio de los ostrogodos y fue decapitado por orden del rey Totila. San Amaranto de Albi : Mártir primitivo de la Galia venerado desde la antigüedad cristiana tras entregar su existencia durante las primeras persecuciones.

: Mártir primitivo de la Galia venerado desde la antigüedad cristiana tras entregar su existencia durante las primeras persecuciones. San Hierón y compañeros mártires: Soldados creyentes martirizados en Melitene por negarse a renunciar a su fe ante las tropas imperiales.

Soldados creyentes martirizados en Melitene por negarse a renunciar a su fe ante las tropas imperiales. Beata María Asunta Pallotta: Misionera franciscana fallecida en China, ejemplo admirable de consagración humilde, servicio culinario y aceptación serena del dolor.

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Oración a San Engelberto para obtener justicia y fortaleza interior

Oh glorioso San Engelberto, pastor valeroso que no vacilaste en entregar tu vida por defender la verdad y cobijar a los indefensos: vuelve tu mirada bondadosa hacia nosotros. Alcánzanos de Dios la entereza para no ceder ante la cobardía, la sabiduría para actuar con rectitud y la pronta resolución de las injusticias que afligen nuestro entorno. Que bajo tu amparo alcancemos la concordia y la paz del alma. Amén.»

Sostener la integridad en medio de las presiones diarias devuelve la serenidad y abre caminos de concordia duradera en el hogar. Integrar estas lecciones renueva el ánimo espiritual antes de adentrarnos en las memorias y festividades del santoral de mañana.