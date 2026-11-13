La última carpeta gráfica de Rufino Tamayo llega a Oaxaca

OAXACA, Oax.— La Carpeta de Aniversario, un ambicioso portafolio que reúne la última producción gráfica que el artista plástico Rufino Tamayo (1899-1991) estuvo a punto de completar antes de fallecer, se exhibirá a partir del próximo 20 de noviembre en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), en la capital del estado.

Juan Carlos Pereda, curador del Museo Tamayo de la Ciudad de México, refirió que el ciclo de Tamayo como creador gráfico —vanguardista y tradicional a la vez— se cerró precisamente con esta serie de 12 piezas proyectadas para celebrar su 90 aniversario, de las cuales logró concluir 10. Entre estas litografías impresas a varias tintas destaca el célebre díptico titulado Adán y Eva.

Por ello resulta relevante cada oportunidad en que un recinto público en Oaxaca logra exhibir una colección de tal magnitud del artista en su tierra natal, especialmente tras su fallecimiento en 1991.

Como creador gráfico, Rufino Tamayo fue vanguardista y tradicional a la vez. Foto: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

Si bien Tamayo legó a la sociedad oaxaqueña su valiosa colección de arte prehispánico que está resguardada en el museo que lleva su nombre, nunca accedió a establecer en la entidad un recinto dedicado a exhibir su pintura y gráfica más representativas. Al respecto, Jorge Pech Casanova, director del MUPO, señaló que las administraciones estatales de la época omitieron la oportunidad de adquirir obra directamente en vida del maestro.

“Aunque es imposible que dichas colecciones permanezcan de forma definitiva en Oaxaca, es un deber de las instituciones culturales del estado garantizar que, cada cierto tiempo, la población oaxaqueña tenga la oportunidad de reencontrarse con su máximo artista plástico”, enfatizó Pech Casanova .

La Carpeta de Aniversario se complementará con grabados pertenecientes a la colección de la promotora de arte y curadora Nancy Mayagoitia, dos retratos fotográficos del maestro en su estudio capturados por Rogelio Cuéllar en 1981, así como las tres obras de Tamayo que el propio MUPO resguarda en su acervo.