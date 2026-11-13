El asombroso prodigio de convertir panes en rosas para alimentar a los desposeídos sin ser descubierto inmortalizó en el santoral hoy 13 de noviembre a San Diego de Alcalá, el humilde hermano lego que cautivó al mundo con su caridad.

Los registros y las crónicas de la orden franciscana validan la santidad de este religioso español, primer hermano lego canonizado en la historia de la Iglesia, célebre por su inagotable servicio a los desamparados.

Qué santo se celebra hoy 13 de noviembre: San Diego de Alcalá para que nunca falte el alimento Canva

¿Qué santo se celebra hoy 13 de noviembre en la tradición católica?

Hoy 13 de noviembre se celebra a San Diego de Alcalá, religioso franciscano andaluz, universalmente venerado por su sencillez, su entrega absoluta al cuidado de enfermos y los innumerables milagros de sanación que obró en vida y tras su muerte.

Nacido en Sevilla en el siglo XV, Diego vivió primero como ermitaño antes de ingresar como hermano lego a la Orden de los Frailes Menores.

A pesar de no tener estudios, su profunda vida de oración y su sabiduría espiritual asombraban a teólogos y eruditos de la época.

Viajó como misionero a las Islas Canarias, donde defendió con ardor la dignidad de los nativos, y posteriormente sirvió en Roma y Alcalá de Henares, destacando por su paciencia en la enfermería y su capacidad para multiplicar alimentos en épocas de hambruna.

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Cómo pedir la intercesión y auxilio de San Diego de Alcalá este 13 de noviembre

Para implorar el auxilio de San Diego de Alcalá, los devotos suelen encomendarle la sanación de enfermedades graves, la provisión de alimento en hogares con dificultades económicas y la paz en momentos de gran necesidad espiritual.

La piedad popular aconseja rezar en un espacio tranquilo de la casa, encendiendo una vela blanca y colocando una imagen del santo, usualmente representado con flores o pan en su hábito.

Muchos fieles le piden por la salud de familiares hospitalizados, el sustento diario para los más necesitados y la humildad para afrontar las pruebas cotidianas con fe.

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Santoral completo del 13 de noviembre: otros santos y mártires

Acompañando la fiesta de San Diego de Alcalá, el santoral del 13 de noviembre recuerda a otras figuras ejemplares de la cristiandad:

San Homobono: Patrono de los sastres y comerciantes, recordado por su inmensa caridad hacia los pobres de Cremona.

Patrono de los sastres y comerciantes, recordado por su inmensa caridad hacia los pobres de Cremona. San Bricio de Tours : Sucesor de San Martín de Tours como obispo, quien superó grandes difamaciones con paciencia y conversión.

: Sucesor de San Martín de Tours como obispo, quien superó grandes difamaciones con paciencia y conversión. Santa Francisca Javier Cabrini: Fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón, patrona de los inmigrantes por su incansable labor en América.

Fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón, patrona de los inmigrantes por su incansable labor en América. San Mitre de Aix: Mártir de origen humilde, venerado en el sur de Francia por su inquebrantable fidelidad al Evangelio.

Mártir de origen humilde, venerado en el sur de Francia por su inquebrantable fidelidad al Evangelio. San Nicolás I: Papa que gobernó con justicia y firmeza la Iglesia en el siglo IX, defendiendo la doctrina y la libertad de la Sede Apostólica.

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Oración a San Diego de Alcalá para pedir salud, provisión y consuelo

Para poner bajo la intercesión de este santo de los milagros nuestras necesidades y dolencias, oramos con fe:

Oh admirable San Diego de Alcalá, tú que siendo tan humilde fuiste enriquecido por Dios con el don de sanar enfermos y proveer de pan a los desamparados: míranos con compasión. Alivia nuestras enfermedades, bendice nuestros hogares para que nunca falte el sustento diario y concédenos la gracia de un corazón generoso y paciente. Alcánzanos del Señor el favor que hoy te pedimos, si es para su gloria y bien de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

Confiar en la Providencia divina y practicar la caridad con quienes nos rodean transforma las carencias en abundancia de paz y esperanza en el hogar. Cultivar hoy esta sencillez de corazón nos prepara interiormente antes de encontrarnos con las entrañables memorias y solemnidades que nos aguardan en el santoral de mañana.