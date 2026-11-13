Isaac Hernández lleva su historia al mundo de la literatura infantil

El bailarín mexicano Isaac Hernández publica El Patio, primer libro infantil en su clase, que cuenta la historia del artista en un libro ilustrado para que las nuevas generaciones conozcan su origen, su trayectoria y cómo ha marcado la historia de la danza en México.

El volumen, ilustrado por María Tuti y publicado por Random House, será presentado el lunes 30 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Es un proyecto que desde hace varios años quería hacer, porque va muy de la mano con el propósito de todos los proyectos que he desarrollado en México: normalizar el ballet y acercarlo a un público mucho más diverso”, dice a Excélsior el bailarín mexicano, vía telefónica desde Nueva York.

Y agrega: “Durante años he tratado de encontrar diferentes plataformas para lograr esto, pero cuando nació mi hijo, Mateo —que ahora tiene cinco años—, empecé a leer muchísimos libros para niños, y noté el impacto tan grande que tienen en el desarrollo, en la vida y en la imaginación de los niños.

El Patio, de Isaac Hernández, se presentará el 30 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ilustración: Cortesía María Tuti.

Así que empecé a soñar con que los padres de los niños pudieran ir a una librería, agarrar un libro de ballet y verlo de la misma manera que ven uno de Harry Styles, Taylor Swift, de algún científico u otra historia que les abra la mente y les permita imaginarse en los zapatos de un bailarín”, asegura.

Fue entonces cuando el bailarín principal del American Ballet y ganador del Premio Benois de la Danse 2018 en la categoría Mejor bailarín masculino, comenzó a trabajar con su hermana Emilia, productora ejecutiva y fundadora de Soul Arts Productions, para concretar el proyecto.

La idea, dice Hernández, era contar su historia a partir de sus inicios, en el patio de su casa.

Me parecía importante acercar la narración lo más posible a la realidad y usar ese mensaje para alentar a padres y a niños a construir sus sueños independientemente de sus circunstancias."

“Mi sueño empieza en el patio de una casa y el mensaje es: ¿dónde está tu lugar para empezar a soñar? Eso me gustó mucho y nos anclamos en esa parte de la historia. El resto fue escribirlo y fue complejo porque había que filtrar una carrera, una historia que lleva más de 20 años y con un montón de obstáculos, grandes logros y entender la mejor manera de contarla”, apunta.

¿Por qué se inclinó por un libro ilustrado? “Era importantísima la ilustración para la historia, porque para los niños de esa edad es algo muy atractivo. Así que gran parte del relato se cuenta a través de las ilustraciones”.

¿Qué periodo de su vida abarca el libro?

Era difícil definir el periodo. Me pareció importante empezar en el patio (de su casa), porque el mensaje me parece muy poderoso, porque independientemente de tus condiciones está la capacidad de construir los sueños, de imaginar y comprometerte con esas grandes metas que las puedes hacer, incluso, en el patio de tu casa. Ahí empieza la historia.

“Pero también abarca un momento difícil en mi carrera, cuando me lesiono de la espalda; el cómo llegué a las primeras competencias, cuando gané el Benois de la Danse o empecé a bailar en la Ópera de París y en el American Ballet”, concluye.