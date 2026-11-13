El arte del movimiento llega al Palacio de Bellas Artes

El arte cinético, la energía y el movimiento son algunos elementos que aborda la exposición Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou, inaugurada la noche de ayer en el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), integrada con obras de André Cadere, Sonia Delaunay, Antonio Asis, Grazia Varisco, Martin Blaszko y Geraldo de Barros, entre otros.

Integrada por 41 obras provenientes de la colección del Centro Pompidou, la muestra, que cuenta con la museografía de la arquitecta Frida Escobedo, podrá ser visitada hasta el 28 de febrero de 2027 y desvela los lazos entre los artistas europeos y latinoamericanos que transformaron el mundo del arte del siglo XX, a través del cinetismo y del pop art.

En un recorrido realizado antes de la inauguración, el curador Carlos E. Palacios, aseguró que esta exposición es un recorrido por aproximadamente un siglo de arte,

pero de ese arte que empezó a pensar las formas desde la energía, el movimiento y desde todas esas formas en las cuales la obra de arte intentaba movilizar al espectador desde distintos aspectos.

Las piezas que se presentan en esta exposición viajaron después del cierre por remodelaciones del Centro Pompidou. Foto: Cortesía Museo del Palacio de Bellas Artes.

“Pero concentradas en pensar que el arte abstracto tenía que salir de la rigurosidad de las formas planas y geométricas para avanzar hacia una relación con el espectador que cambiara la relación entre el espacio y el tiempo”, explicó.

De tal suerte que estas 41 piezas, abundó Palacios,

son esenciales para entender este viaje que comienza con la representación de formas dinámicas, desde las primeras vanguardias del siglo XX, hasta los años 90 del siglo pasado”.

La exposición se divide en tres secciones: La primera se titula Dinamismo y abarca desde las primeras décadas del siglo XX con artistas como Kazimir Malévich, František Kupka, Robert y Sonia Delaunay, quienes fueron pioneros del arte abstracto y exploraron la energía y el movimiento a través de la abstracción, las formas geométricas y el color. Y agregó:

“(Ellos) fueron los primeros artistas de los lenguajes abstractos y estaban problematizando en su obra, era cómo despegarse desde el rigor de lo abstracto-geométrico para avanzar en una forma más dinámica”.

La exposición recorre las distintas maneras en las que los artistas experimentaron con el movimiento, la luz y el color. Foto: Juan Carlos Talavera.

Comentó que este núcleo continúa con Estudio fílmico (1926) de Hans Richter y Anémic Cinéma (1925), de Marcel Duchamp, obras vitales para el desarrollo del arte cinético y óptico.

Todos estos artistas pioneros de las vanguardias, abundó Palacios, se desplazaron de lo que hasta ese momento era inamovible: la obra de arte. “La representación del movimiento estaba solamente concentrada en gestos, formas, pero no había la integración entre formas y movimientos.”

La segunda sección, denominada Movimiento MADI y Arte Concreto-Invención, muestra la transformación de la abstracción geométrica al proponer un arte autónomo, en donde participaron Gyula Kosice, Martin Blaszko, Juan Melé y Enio Iommi.

Ellos proponían que el cuadro rompiera la rigurosidad del marco”, advirtió Palacios. “Desde la invención del cuadro, en el primer renacimiento, siempre se pensó la obra a partir de la rigurosidad de ese formato de la pintura, pero lo que proponían ellos en los años 40 en Buenos Aires y en Montevideo era desplazar el marco, romper con la ortogonalidad del mismo y generar un movimiento, y lo hicieron no sólo en la pintura, sino también en la escultura”.

Y la tercera sección, titulada Op Art y arte cinético, recupera a ese conjunto de artistas que se consolidaron a partir de la década de 1950, donde se incorporaron temas como el movimiento y el tiempo, a partir de juegos ópticos, mecanismos eléctricos, motores y la interacción con el espectador, donde es posible encontrar a creadores como László Moholy-Nagy, Lucio Fontana e Yves Klein.

Esto, a través de construcciones dinámicas, cortes, perforaciones y el uso del color, ampliaron los límites tradicionales de la pintura y la escultura, y propusieron nuevas formas de experimentar el espacio, el movimiento y las cualidades sensibles de los materiales.

En el recorrido participó Marion Guibert, curadora del Centre Pompidou-Musée national d’art moderne, quien destacó que la muestra “es un diálogo cultural y una colaboración entre México y Francia”, dado que se realiza en el marco de las actividades por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y explicó que