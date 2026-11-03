¿Sabías que una humilde escoba y un plato compartido con animales marcaron uno de los mayores portentos de América Latina? En el santoral de hoy 3 de noviembre brilla con luz propia San Martín de Porres, el primer santo mulato de América, cuya vida monástica en Lima derribó prejuicios sociales y convocó prodigios de sanación, levitación y bilocación.

De acuerdo con las crónicas históricas documentadas por Vaticano, este fraile dominico profesó como hermano lego en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, dedicando su existencia al cuidado de los enfermos más desprotegidos y siendo canonizado por el papa Juan XXIII en 1962.

Qué santo se celebra hoy 3 de noviembre: San Martín de Porres y su oración para los enfermos Canva

¿Qué santo se celebra hoy 3 de noviembre en la Iglesia católica?

El santo principal de hoy 3 de noviembre es San Martín de Porres, fraile dominico peruano venerado como patrono de la justicia social, los enfermos y los barberos, célebre por su caridad extrema y sus milagros documentados en Lima.

Hijo de un noble español y una mujer afrodescendiente panameña, nació en 1579 y enfrentó la discriminación desde su juventud.

Ingresó a la Orden de Predicadores como donado y se distinguió por:

Caridad inagotable : Fundó el primer asilo y escuela para niños huérfanos de Lima.

: Fundó el primer asilo y escuela para niños huérfanos de Lima. Dones extraordinarios: Se le atribuyeron carismas de profecía, curaciones instantáneas y bilocación.

Se le atribuyeron carismas de profecía, curaciones instantáneas y bilocación. Armonía con la creación: Alimentó en un mismo plato a un perro, un gato y un ratón.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Martín de Porres hoy 3 de noviembre?

Para solicitar el auxilio de San Martín de Porres hoy 3 de noviembre, reza con fe encendiendo una vela blanca, expón tu necesidad económica, médica o familiar y encomienda tu petición a su intercesión ante Dios.

La tradición recomienda acompañar la súplica realizando una obra concreta de caridad hacia quien más lo necesite, reflejando el espíritu del santo.

Plegaria de auxilio a San Martín de Porres

Glorioso San Martín de Porres, humilde servidor de Cristo y consuelo de los afligidos: tú que jamás negaste ayuda al necesitado y curaste a los enfermos con infinita ternura, inclina tu oído a mi humilde súplica. Alcánzame del Señor el alivio en esta necesidad urgente (mencionar aquí la petición con fe) y concédeme imitar tu humildad, entrega y paciencia. Amén."

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¿Qué otros santos se conmemoran hoy martes 3 de noviembre en el santoral?

El santoral de hoy 3 de noviembre conmemora también a San Malaquías de Armagh, Santa Silvia de Roma, San Huberto de Lieja, San Pirminio y a los beatos Simón Ballachi y Berardo de Marsi.

La liturgia universal recuerda de igual forma a las siguientes figuras:

San Malaquías de Armagh: Obispo reformador de Irlanda célebre por su celo pastoral.

Obispo reformador de Irlanda célebre por su celo pastoral. Santa Silvia de Roma: Madre del papa San Gregorio Magno, ejemplo de piedad cristiana.

Madre del papa San Gregorio Magno, ejemplo de piedad cristiana. San Huberto de Lieja : Evangelizador de las Ardenas y patrono de los cazadores.

: Evangelizador de las Ardenas y patrono de los cazadores. San Guenael de Landévennec: Abad bretón recordado por su profunda vida contemplativa.

Fortalecer la confianza interior a través de este ejemplo de entrega nos recuerda que la grandeza espiritual nace en el servicio cotidiano más desinteresado.