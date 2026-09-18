Qué santo se celebra hoy 18 de septiembre: San José de Cupertino auxilio en las angustias educativas

El santoral de hoy sitúa en el centro de la fe católica a San José de Cupertino, un fraile franciscano místico caracterizado por sus fenómenos de elevación y profunda humildad.

Según los registros del Martirologio Romano, su vida estuvo marcada por la gracia de la oración contemplativa, siendo reconocido formalmente por la Iglesia tras su canonización por el Papa Clemente XIII.

¿Qué santo se celebra hoy, 18 de septiembre?: San José de Cupertino y su auxilio en las angustias educativas Canva

¿Quién es el santo del 18 de septiembre y por qué se le venera?

San José de Cupertino es el santo venerado este 18 de septiembre. Fue un fraile franciscano nacido en Italia, célebre por sus éxtasis espirituales, sus levitaciones documentadas y su profunda devoción a la Eucaristía.

Nacido en 1603 en una familia humilde, enfrentó severas dificultades de aprendizaje y torpeza física durante su juventud. Pese a las limitaciones académicas, su ardiente piedad le permitió ser ordenado sacerdote, convirtiéndose en un ejemplo de sencillez y fe.

Debido a sus continuos éxtasis y manifestaciones místicas durante la misa, sus superiores debieron trasladarlo a diferentes conventos. Con el tiempo, su reputación de santidad atrajo a miles de fieles y figuras ilustres en busca de consejo espiritual.

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Patronazgo de San José de Cupertino: ¿en qué casos pedir su ayuda?

San José de Cupertino es el patrón de los estudiantes, examinandos, aviadores y astronautas. Se invoca su intercesión para superar exámenes difíciles, aliviar la ansiedad académica y obtener concentración durante las pruebas intelectuales.

Su patronazgo sobre los estudiantes proviene de su propia experiencia: superó las evaluaciones sacerdotales mediante favores extraordinarios sobre las únicas materias que lograba dominar. Por ello, comprende las angustias de quienes enfrentan retos educativos.

Asimismo, sus frecuentes elevaciones espontáneas sobre los altares durante la oración le valieron el patronazgo de los pilotos y viajeros aéreos, quienes confían en su protección espiritual en los cielos.

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¿Cómo rezar a San José de Cupertino para tener éxito en los exámenes?

Para pedir el auxilio de San José de Cupertino se debe rezar con fe antes de estudiar o ingresar a la prueba, combinando una postura humilde con la solicitud de claridad mental y calma en los momentos críticos.

Es habitual encender una vela blanca frente a su imagen y encomendar los esfuerzos del estudio, reconociendo que el conocimiento adquirido rinde frutos cuando se acompaña con la bendición divina.

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Oración a San José de Cupertino para pedir ayuda en los exámenes:

O San José de Cupertino, que por tu oración obtuviste de Dios la gracia de ser preguntado en el examen únicamente sobre aquello que sabías: concédeme el favor de salir con éxito en las pruebas que voy a realizar.

Prometo estudiar con empeño y hacer todo lo que esté de mi parte, invocando tu santa intercesión para que mi mente se mantenga serena y mis recuerdos sean claros durante la evaluación. Amén."

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Milagros y levitaciones: los hechos asombrosos del santo que volaba

Los fenómenos de levitación de San José de Cupertino fueron presenciados por cientos de testigos de la época, incluyendo médicos, autoridades eclesiásticas y nobles que acudían a verificar los sucesos.

Durante el rezo comunitarios o al contemplar imágenes sagradas, el fraile caía en éxtasis profundo y se elevaba suavemente por los aires hacia los altares o los árboles del jardín del convento.

Su vida demuestra que Dios elige a los sencillos para manifestar su grandeza, recordando a los creyentes que las limitaciones humanas no son un obstáculo para alcanzar la plenitud espiritual y la santidad.

Encomendar las preocupaciones académicas y personales a la intercesión de los santos brinda paz al corazón y renueva la confianza en el trabajo diario. Al acudir a San José de Cupertino con humildad, se encuentra un guía compasivo listo para sostener a quien busca superarse.