¿Quién fue el primer presidente de México? La fascinante vida de un héroe nacional

Detrás del nacimiento e historia de nuestro país, existe un personaje fascinante que parece sacado de una novela de aventuras: Guadalupe Victoria, el primer presidente de México.

Cuando hojeamos los libros de historia o escuchamos hablar de los grandes nombres que forjaron a México, es fácil perderse en una marea de fechas, tratados, batallas y héroes.

México pasó de ser un virreinato español a un efímero imperio proclamado por Agustín de Iturbide y, finalmente, a una república federal con un presidente a la cabeza, para adentrarse en los pasajes del siglo XIX.

¿Quién era el hombre que tuvo el colosal reto de sentarse por primera vez en la silla ejecutiva de una nación recién nacida, dividida y en bancarrota? Además, fue el único presidente en casi tres décadas que logró completar su periodo gubernamental entero sin que lo derrocaran en el intento.

Guadalupe Victoria MHM

Los inicios de Guadalupe Victoria

Oficialmente, no existe ningún niño registrado bajo el nombre de "Guadalupe Victoria". Pero el futuro mandatario nació el 29 de septiembre de 1786 en la villa de Tamazula bajo el nombre de José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix.

Proveniente de una familia de modestos recursos pero con la oportunidad de estudiar, Miguel se trasladó a la Ciudad de México para cursar estudios de derecho en el Colegio de San Ildefonso.

Sin embargo, cuando la rebelión insurgente iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla sacudió al Virreinato de la Nueva España, el joven estudiante decidió unirse al ejército liderado por el cura José María Morelos y Pavón en el sur del país, demostrando desde el primer día una audacia táctica y una valentía en el campo de batalla que dejaron con la boca abierta a sus superiores.

Fue precisamente en medio del fragor de las batallas cuando este el combatiente decidió dejar atrás su nombre de nacimiento para adoptar una identidad que reflejara el fuego de sus ideales políticos y sus convicciones religiosas: Guadalupe Victoria, en honor y profunda devoción a la virgen que había sido tomada por los insurgentes como la máxima protectora y estandarte del movimiento de independencia.

Un soldado viviendo en la selva

Tras el fusilamiento de José María Morelos en 1815 y la posterior dispersión del movimiento insurgente, la causa de la independencia cayó en una etapa de aparente agonía. El gobierno virreinal ofreció indultos y perdón a todos aquellos rebeldes que entregaran las armas y juraran fidelidad al rey Fernando VII.

Perseguido por los contingentes españoles en el estado de Veracruz, Guadalupe Victoria se internó profundamente en las selvas de la zona de Paso del Ovejas y Soledad de Doblado. Durante casi cuatro años (de 1817 a 1821), el futuro mandatario vivió absolutamente aislado del mundo civilizado.

Según las leyendas, vivió consumiendo raíces, hierbas silvestres, frutos de los árboles y animales que cazaba con artefactos rudimentarios o con sus propias manos. En medio de picaduras de insectos, fiebres tropicales y el constante peligro de serpientes venenosas, logró sobrevivir sin asistencia médica de ningún tipo.

El gobierno español llegó a darlo por muerto en varias ocasiones, haciendo correr el rumor de que había sido devorado por las fieras o que había sucumbido a las enfermedades tropicales.

Cuando el Plan de Iguala unificó a los antiguos insurgentes y a los realistas en 1821, un grupo de campesinos locales que recordaban al valiente general se adentró en la selva para buscarlo.

Al enterarse de que la independencia de México finalmente se había consumado, el ermitaño salió de la espesura para reclamar su sitio en la reconstrucción de la patria.

Guadalupe Victoria Gobierno de México

Guadalupe Victoria, el primer presidente de México

Tras la caída del efímero Imperio de Agustín de Iturbide y la disolución del Supremo Poder Ejecutivo, el Congreso Constituyente promulgó el 4 de octubre de 1824 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de una votación por cada legislatura, Guadalupe Victoria obtuvo el respaldo de la gran mayoría de las provinciales, logrando una contundente victoria. Su compañero de armas y antiguo insurgente, el general Nicolás Bravo, quedó en segundo lugar en la votación.

Guadalupe Victoria prestó juramento ante el Congreso de la Unión como el primer Presidente Constitucional de México. En su discurso inaugural prometió trabajar incansablemente por la paz, la unión de los mexicanos y la consolidación de la independencia.

Consolidó la soberanía del país ante las potencias mundiales, sentó las bases para la educación pública y la igualdad social e hizo efectiva la abolición de la esclavitud en todo el territorio mexicano.

Guadalupe Victoria es la prueba de que el patriotismo inquebrantable y la valentía legendaria lo posicionan como uno de los padres fundadores más admirables de los Estados Unidos Mexicanos.