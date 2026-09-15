Bach y Schein dialogan en Bellas Artes a través del legado musical de Leipzig

Es posible trazar un vínculo musical entre la obra creada por Johann Sebastian Bach (1685-1750) y Johann Hermann Schein (1586-1630), dos compositores que jamás se conocieron, aunque ambos estuvieron vinculados históricamente a través de la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig.

Así lo detalla a Excélsior el director artístico Rubén Valenzuela, fundador y director artístico del Bach Collegium de San Diego, California, quien viajará a México para dirigir la gala El legado de Leipzig, el sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes.

La gala incluirá dos de las primeras cantatas de Bach: Christ lag in Todesbanden, BWV 4 y Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150, correspondientes a la etapa inicial del compositor, cuando asimilaba distintas influencias de su tradición familiar y de autores como Johann Hermann Schein, Heinrich Schütz y Dieterich Buxtehude.

Dichas piezas dialogarán con los madrigales espirituales de Schein: Da Jakob vollendet hatte y O Herr, ich bin dein Knecht, de la colección Israels Brünnlein, así como con el motete Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen, con lo cual será posible apreciar la riqueza polifónica de Schein y algunos de los antecedentes del lenguaje musical de Bach.

Valenzuela también explicó que la música de Bach es ampliamente interpretada en el mundo, ya que es mucho más universal, mientras que la de Johann Hermann Schein se ha convertido en música de nicho, la cual a menudo se interpreta para seguidores de la música antigua o para públicos más especializados.

La gala El legado de Leipzig será dirigida por Rubén Valenzuela. Foto: Cortesía Coro de Madrigalistas de Bellas Artes.

Reconoció que existe un reto técnico para los intérpretes del siglo XXI.

“La música barroca es difícil para cualquier cantante, ya que se trata de un lenguaje particular que sí se separa bastante de la música romántica, y esto implica que todo cantante tiene que entender el estilo retórico y saber cómo organizar las frases”.

Por último, Rubén Valenzuela explicó que el título de la gala alude a la importancia de la ciudad de Leipzig como uno de los principales centros de la vida musical europea, en especial a través de sus iglesias de San Nicolás y Santo Tomás.

En la gala también participarán el director preparador Edwin Calderón; la concertino Raquel Masmano; los primeros violines Claudio Toriz y Javier Pascual; los segundos violines Víctor Vázquez, José Mote y Samantha Correa; las violistas Fumiko Puna y Olga Aragón; los violonchelistas Rafael Sánchez y Gabriela Ferrel; Luis Reyes, en el violone; Diego Robles, en el fagot barroco y Eloy Cruz en el archilaúd.