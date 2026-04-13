¿Qué pintura se llevaría Salman Rushdie a su casa? Conoce los gustos del escritor

El escritor indobritánico Salman Rushdie (Bombay, 1947) sostuvo, hace unos días, un diálogo con el experto Alejandro Vergara en donde habló sobre algunas obras del Museo del Prado, ubicado en España.

Durante el diálogo, el autor comentó que lo que piensa como escritor que vive un momento histórico es que “el mundo se ha vuelto loco” y explicó que la idea que recoge el famoso aguafuerte El sueño de la razón produce monstruos, de Goya, describe bastante bien en dónde estamos ahora.

Intento ponerme en su lugar y es un artista que, en lo más alto de su carrera, necesitaba distanciarse de la realidad política de su tiempo. Siempre he pensado que Goya es muy interesante porque la mayoría de su obra es realista, pero luego tiene un lado muy surreal”, dijo el autor de Los versos satánicos, lo que explicaría que el realismo ya no es un método eficaz para entender el mundo.

El sueño de la razón produce monstruos se incluye en el conjunto de 77 copias de los Caprichos de Goya. Tomada del Museo del Prado

Y vinculó dicha pieza a ese momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la destrucción de toda una civilización y 24 horas después decide hacer negocios con ellos construyendo hoteles.

Reflexiones sobre Velázquez

Salman Rushdie Museo del Prado también habló sobre Las meninas, de Diego Velázquez.

Es una obra tan grandiosa que hace que sea casi imposible hablar sobre ella”, pese a lo cual destacó la posibilidad que ofrece para jugar con los puntos de vista.

“Es un espacio de rompecabezas y, al final, la obra lleva a preguntarte: ¿quién es el reflejo en el espejo? Y ese juego de quién mira y quién es mirado es una pregunta profunda sobre la vida.

Y agregó: “¿Quiénes somos?, ¿somos aquellos a los que miran o somos los que estamos mirando? Y entonces, ¿qué significa ser el actor o el observador? Es una pintura colosal. A veces, la pintura que más admiramos es aquella que va más allá de nuestra habilidad para pensar. Entonces, como yo no escribo de la manera en que pinta Velázquez, es a quien más admiro”, sostuvo durante la charla.

La oscuridad de Goya y el jardín del Bosco

Por otro lado, el también autor de Cuchillo destacó la obra del Bosco, en particular, “su mirada casi catastrófica, en la que el mundo es una pesadilla y paradójicamente se llama ‘El jardín de las delicias’. Ésta no es ninguna delicia, son pesadillas infernales”.

Y añadió: “Con las Pinturas negras de Goya, de alguna manera sólo está hablando de la oscuridad en el lenguaje de la luminosidad y Velázquez está hablando del mundo tal como es”.

Por último, Rushdie reconoció que hay un juego que hace en cada ocasión que visita un museo o galería. “Pienso qué obra me llevaría a casa y no es necesariamente la obra más grandiosa, pero sí cuál es la que querría colgar en la pared de mi propia casa. Y yo veo que, entre los Goyas, quiero el perro (El perro semihundido)”.