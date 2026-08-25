Filosofía contra el scroll: Gaëlle Belan lleva la caverna de Platón al mundo digital

Hace más de dos mil años, Platón imaginó a un grupo de prisioneros dentro de una caverna, condenados a mirar sombras en una pared y creer que eso era toda la realidad, con el miedo de enfrentar la verdad, que no siempre atemoriza o nos paraliza; todo lo contrario.

En 2026, la caverna puede caber en la palma de la mano, con dispositivos que nos desconectan de nuestros seres queridos o nos absorben de momentos que no vuelven.

Esa idea atraviesa Misión casi imposible. Platón al rescate, novela infantil de Gaëlle Belan, donde el protagonista, un niño muy inteligente y curioso de nombre Xavi regresa a casa y descubre que sus padres y su hermano han sido absorbidos por sus dispositivos electrónicos.

Es un poco de ficción, pero no tanto, puesto que nuestra atención a veces está perdida en ese mundo virtual”.

La novela, publicada en México en febrero de 2026 está dirigida al público infantil y juvenil. Xavi entra al mundo virtual acompañado por Maggie, su amiga experta en tecnología; su tío filósofo y Platón, el perro familiar.

Gaëlle Belan lleva a Platón al mundo digital IG: @gaelledereinette

El nombre del animal, claro, no salió de la nada.

Quise hacer un guiño al filósofo Platón, con su alegoría de la caverna, que también nos invita a reflexionar sobre el tema de la realidad, si lo que vemos son sombras o lo que es real”.

En aquella más que conocida alegoría, uno de los prisioneros consigue escapar, descubre el exterior y regresa para contarle al resto que existe algo más allá de las sombras. Ellos se niegan a creerle. Belan encuentra ahí una imagen cercana a nuestra relación con las pantallas.

Pasa algo muy similar con la tecnología. Ahí está la metáfora y la historia”.

La historia también parte de algo que Belan vio crecer dentro de su propia familia. Como madre de tres hijos, observó durante años cómo las pantallas comenzaron a ocupar más espacio en la vida cotidiana.

Antes les pedíamos a los niños que regresaran a la casa; ahora hay que sacarlos de la casa para que tengan actividades afuera”.

En la novela, cada integrante de la familia queda atrapado por algo distinto: el padre con el futbol, la madre con las compras, el hermano con los videojuegos. Xavi es quien queda fuera, viendo una casa llena de gente pero con poca convivencia.

Hace unos años todo el mundo platicaba en la mesa. Ahora los papás ven notificaciones, correos; los niños están en un juego. Hemos perdido esa conexión”.

Belan no plantea desaparecer celulares, videojuegos o tabletas. Reconoce que la tecnología ya forma parte de la vida diaria. La cuestión está en aprender a ponerle límites.

La tecnología es maravillosa, yo la uso, pero hay que saber utilizarla con medida, con equilibrio”.

Gaëlle Belan lleva a Platón al mundo digital IG: @gaelledereinette

Aunque el libro está pensado para las infancias, la autora no deja toda la responsabilidad en ellas.

Yo espero que los papás lo lean. De cierta manera van a tener que entrar para ver de qué trata”.

Para Belan, recuperar libros, cuadernos, papel o momentos sin celulares puede ayudar a romper esa dinámica. Incluso ve con buenos ojos las restricciones al celular que comienzan a aparecer en algunas escuelas.

Regresar a utilizar papel, plumas, libros, es maravilloso. Ojalá suceda eso”.

La experiencia con sus propios hijos marcó parte de esa postura.

Mi hija tiene 26 años. Le encantaba leer y empezó de leer en papel a leer en una pantalla, en un iPad, luego vi una desconexión. Mi hijo, que tiene 18, es un niño digital por completo”.

El problema, plantea, no está en crecer con tecnología, sino en no encontrar el momento para salir de ella.

Belan también quiso meter algo poco habitual en una aventura infantil: filosofía griega.

Creo que es muy factible acercar a los niños a la filosofía a través de este tipo de libros, para encender esa chispa, invitarlos a reflexionar, a pensar”.

En ese punto, lectura y filosofía funcionan casi como el reverso del scroll infinito.

Con la tecnología tenemos mucha información ya lista y es muy difícil digerirla. No hay ni tiempo de pensarla. En la lectura, como en la filosofía, tenemos una invitación a pensar, a pausar, a procesar la información”.

Belan ha trabajado antes con temas actuales dirigidos a las infancias, entre ellos el racismo y el cuidado del entorno. Su intención es hablar con lectores jóvenes sobre problemas que ya forman parte de sus vidas.

Gaëlle Belan lleva a Platón al mundo digital IG: @gaelledereinette

Tenemos niños muy abiertos, con mucha información. A veces necesitan esa guía, necesitan entender lo que está pasando a su alrededor”.

Para ella, ahí también aparece una defensa de las humanidades.

Para tener pensadores, para tener niños reflexivos, es muy importante la filosofía y las humanidades en general”.

Frente al flujo de videos, notificaciones y estímulos que parecen no terminar, Belan encuentra en los libros otra forma de ocupar el tiempo.

“Los libros nos pueden ayudar mucho, porque leer es todo lo contrario”.

No propone que las familias cambien una pantalla por un sermón. Su idea es mucho más sencilla: recuperar la conversación alrededor de una historia.