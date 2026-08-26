Gala Save the Children: hacer de la música una forma de ayudar

Para el director de orquesta, Carlos Miguel Prieto (CDMX, 1965), la música también puede ser una forma de sumar: de reunir a la gente, generar conciencia, acercarla a una causa y convertir una noche de concierto en una oportunidad para ayudar.

Con esa idea en mente, volverá a ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Minería en la tercera edición de la Gala Save the Children, Un concierto para la niñez.

La gala de Save the Children se realizará el 3 de septiembre Cortesía Save the Children

Después de más de 30 años dedicado a la música, Prieto encuentra en espacios como éste la oportunidad para hacer visible la importancia de estimular a la infancia.

“Un concierto así, a beneficio, con una orquesta de ese nivel y con un repertorio que conocemos muy bien y que conecta mucho con el público, tiene el potencial, además de recaudar fondos, de concientizar a la gente sobre la necesidad de apoyar a la infancia”, explica.

Para Prieto, el éxito de la noche no se medirá en los recursos reunidos. También estará en quienes conozcan la causa, decidan involucrarse o incluso comiencen a apoyarla de manera recurrente.

“Los niños son nuestro futuro”, expresó el director, quien considera que las necesidades de la infancia son de tal magnitud que cualquier esfuerzo siempre sumará.

En esa tarea, asegura, la música tiene una capacidad especial para reunir a públicos distintos. Y también rechaza la idea de que la música clásica sea distante para las infancias.

“Los niños no perciben nada de eso como lejano. Los que lo perciben lejano son los adultos”, afirma.

“La música clásica es tan cercana como cualquier otra”. Para Prieto, cualquiera que escuche La noche de los mayas o Huapango va a disfrutar.

Para esta edición eligieron un programa mexicano. La Sinfónica de Minería interpretará obras de Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo y Arturo Márquez.

De Revueltas, la orquesta ha trabajado La noche de los mayas, una obra en la que participan 15 percusionistas e incorpora Este era un rey.

Cortesía Save the Children Cortesía Save the Children

Carlos Miguel Prieto recuerda encuentros anteriores de Save the Children

“Si a raíz de este concierto hay un niño que puede estudiar algo que sueña o se le abre un mundo porque recibe una computadora o un libro, para mí el resultado del concierto ya es exitoso”.

El director de orquesta reconoce que las necesidades de la infancia son demasiado grandes para pensar que una sola gala podrá resolverlas. Sin embargo, ahí encuentra también el valor de participar año con año: sumar esfuerzos y provocar que otros quieran hacerlo.

La Orquesta Sinfónica de Minería, recuerda, nació hace casi cinco décadas con una vocación de servicio hacia la sociedad mexicana. Por eso, vincularse con una organización enfocada en la infancia resulta natural. “Hay que dar ayuda tangible, que vaya donde más se necesita”, finaliza.

Una gala con música mexicana

Por tercer año, la Orquesta Sinfónica de Minería y Save the Children unen esfuerzos en un concierto cuya recaudación será destinada a los programas que la organización desarrolla en México.

La gala se realizará el 3 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en la Universidad Anáhuac Campus Norte. “Tenemos la suerte de que nos regalan este concierto unos días después de terminar la temporada de Minería”, explica Isabel Prieto, presidenta del Patronato de Save the Children, quien destacó que todavía hay boletos disponibles.

Save the Children atiende cada año en México a alrededor de 600 mil niñas, niños y adolescentes mediante programas de educación, salud y nutrición, protección, salud mental y atención humanitaria.

Parte de sus esfuerzos se concentran en la primera infancia, con espacios comunitarios para menores de cero a cinco años.

Los recursos obtenidos en la gala contribuirán a mantener estos programas y el fondo de respuesta humanitaria ante desastres naturales.