Adiós a Tomás Parra: Murió a los 88 años el artista que renovó la abstracción en México

Considerado una figura fundamental de la abstracción en México y singular integrante de la Generación de Ruptura, el artista visual, promotor cultural y curador Tomás Parra (1937-2026) murió el miércoles pasado a los 88 años, por complicaciones de salud tras el accidente que sufrió en marzo de 2025, informaron sus hijos Martín, Paula y Mariana.

Ayer, familiares, amigos y colegas lamentaron su deceso en redes sociales y se despidieron del creador que “encontró en la pintura una forma de dar vida a sus emociones, sus sueños y su mirada del mundo”, como dijo su amigo Marcute Velasco.

“Su obra se distinguió por la precisión formal, la profundidad espacial y una incesante exploración del color y la materia. Su legado permanece como una referencia indispensable para el arte contemporáneo mexicano”, apuntó el Museo Universitario Arte Contemporáneo, que resguarda en su colección su obra Sin título (1970).

De La Esmeralda a la colaboración con Juan Soriano y Poesía en Voz Alta

Parra se matriculó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en 1951 y en 1953 comenzó a trabajar con el artista Juan Soriano en escenografías y vestuario para el Grupo de Teatro Poesía en Voz Alta, formado por Octavio Paz.

Muere el artista visual Tomás Parra, referente de la Generación de Ruptura en México Facebook Tomás Parra

Una trayectoria de más de 50 años en las galerías emblemáticas del país

“No se le considera uno de los pintores ‘estrella’ de esa generación que colocó a México en los escaparates del arte contemporáneo mundial a partir de la década de 1960. Sin embargo, su historia no puede ser más ‘rupturista’”, escribió Rafael Segovia apenas el pasado 16 de julio en la revista Este País.

“Expuso desde muy temprana edad en las galerías más emblemáticas del movimiento: Antonio Souza, Proteo y Pecanins… Y estuvo inmerso en la vida cultural de México en su vertiente plástica durante más de 50 años”, agregó.

“Te vi dibujar esas figuras demoníacas en tu libreta intervenida con ceras”, evocó su amigo José Jesús.

Los restos del artista serán velados hoy, de 9:00 a 16:00 horas, en la funeraria Gayosso Sullivan de la colonia San Rafael.