En la consulta del santoral litúrgico, hoy miércoles 21 de septiembre destaca la festividad de San Mateo Apóstol y Evangelista, el recaudador de impuestos que transformó su destino tras escuchar el llamado de Jesús.

Al abandonar su mesa de cobro en Cafarnaún, el antiguo publicano conocido como Leví demostró que no existe falta que la gracia divina no pueda restaurar ni vocación que el amor no transforme.

La memoria de este Apóstol y Mártir se encuentra ratificada oficialmente. Asimismo, la Bula de la Catedral de Salerno y diversas homilías papales confirman su martirio en Etiopía, consolidando su legado doctrinal y su veneración en la Iglesia universal.

Qué santo se celebra hoy 21 de septiembre: San Mateo Apóstol, protector de contadores y comerciantes Canva

Qué santo se celebra hoy miércoles 21 de septiembre

Hoy miércoles 21 de septiembre la Iglesia celebra a San Mateo Apóstol, autor del primer Evangelio. Es venerado como patrono de los contadores, bancarios, profesionales de las finanzas, recaudadores de impuestos y agentes de aduanas.

Su figura simboliza la conversión radical y la misericordia. Antes de seguir a Cristo, Mateo ejercía un oficio despreciado por sus contemporáneos, convirtiéndose después en pilar fundamental de la difusión evangélica y mártir del cristianismo.

Qué santo se celebra hoy 21 de septiembre: San Mateo Apóstol, protector de contadores y comerciantes Canva

A quién protege San Mateo y cómo pedir su auxilio

San Mateo protege a trabajadores financieros, contadores, comerciantes y a quienes enfrentan graves deudas o crisis económicas. Se invoca su auxilio para tomar decisiones éticas en los negocios y alcanzar la estabilidad laboral.

Para solicitar su intercesión, se recomienda mantener la honestidad en el trabajo, realizar obras de caridad con los necesitados y encomendarse al santo mediante la oración con profunda fe durante esta jornada.

Qué santo se celebra hoy 21 de septiembre: San Mateo Apóstol, protector de contadores y comerciantes Canva

Cuáles son los otros santos del santoral hoy miércoles 21 de septiembre

Junto a San Mateo, el santoral del 21 de septiembre conmemora a San Alejandro de Roma, San Jonas profeta, San Cadoc de Llancarfan, San Cástor de Apt, entre otros venerables confesores de la fe.

San Alejandro de Roma: Mártir primitivo que dio testimonio de fe inquebrantable.

Mártir primitivo que dio testimonio de fe inquebrantable. San Jonás: Profeta del Antiguo Testamento que prefiguró la resurrección.

Profeta del Antiguo Testamento que prefiguró la resurrección. San Cadoc de Llancarfan: Abad galés reconocido por su sabiduría monástica.

Abad galés reconocido por su sabiduría monástica. San Cástor de Apt: Obispo caracterizado por su entrega a los desprotegidos.

Qué santo se celebra hoy 21 de septiembre: San Mateo Apóstol, protector de contadores y comerciantes Canva

Ritual y oración a San Mateo para el trabajo y las finanzas

Para realizar la devoción, coloca una imagen del apóstol junto a una vela blanca encendida en un espacio sereno, pidiendo luz para tus decisiones financieras antes de recitar la plegaria:

Glorioso San Mateo, apóstol y evangelista del Señor, que abandonaste la riqueza terrenal para seguir al Maestro con corazón puro; mira mis necesidades económicas y laborales. Intercede ante Dios para que no me falte el sustento digno, líbrame de la avaricia y concédeme la gracia de administrar mis recursos con sabiduría y justicia. Amén."

Recuerda que la verdadera prosperidad nace de un corazón honesto y generoso. Al cultivar la transparencia en tus labores diarias, abres la puerta a las bendiciones espirituales y materiales que el Cielo tiene dispuestas para tu vida, preparándote espiritualmente antes de la importante memoria litúrgica de San Mauricio y sus compañeros que conmemoraremos mañana.