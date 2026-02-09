Rescatan del olvido a mujeres artistas; trazos y memoria

Aunque creadoras como Frida Kahlo, Remedios Varo y Tina Modotti forman parte del canon artístico de México, muchas otras pintoras, grabadoras y cineastas que quedaron en el olvido ahora son recuperadas en el volumen 90 obras de artistas mujeres en México, que publican las investigadoras Rían Lozano y Angélica Velázquez Guadarrama.

Además, este volumen, que será presentado en la Feria Internacional del Libro de Minería (FILPM) el 28 de febrero a las 12:00 horas, tiene la virtud de profundizar en una obra de cada artista.

“Es complicado elegir el nombre de alguna artista, porque son creadoras que vienen de periodos, temáticas y soportes artísticos distintos, pero mencionaría a Guadalupe Moncada.

“Ella fue la primera mujer artista del siglo XIX que produjo obra en un contexto específico, es decir, pertenecía a la sociedad ilustrada y tenían acceso a la formación en arte, pero su obra permaneció, como la de muchas mujeres, completamente invisibilizada a lo largo de la historia”, detalla Rían Lozano a Excélsior.

Otra artista poco conocida es Adela Sequeyro, “una de las primeras cineastas de las que tenemos registro en México. Además, ella era actriz, escribía y dirigía sus obras.

“En este caso, la obra de la que hablamos en el volumen se llama La mujer de nadie (1937), que se considera el primer largo sonoro producido en México, y es interesante porque ella misma decía en esta obra que quería visibilizar cosas que no eran tradicionalmente consideradas como cosas de mujeres”, apunta.

Lozano también destaca el caso de la litografía de Loreto de Jesús Casabal (ca. 1823-1850), de quien se presenta una obra de 1846.

“Así como el maravilloso plano de la urbanista Micaela Hernández, una litógrafa que, pensamos, hizo el primer plano del Panteón de Dolores, que es interesante porque ella, además de trabajar como urbanista y litógrafa, también era maestra y gracias al trabajo del investigador Hugo Arciniega, que hizo la indagación, se sabe que tuvo una imprenta en el centro de la Ciudad de México, donde formaba mujeres de escasos recursos”, detalla.

Otras mujeres poco conocidas que se incluyen en el libro son la fotógrafa Natalia Baquedano Hurtado (1872-1936), y las pintoras Carlota Camacho (1872-1956), Nancy Canseco (1876-ca. 1943), Guadalupe Carpio (1828-1892), Josefa Castañeda (1853-1916) y Paz Eguía Lis Salot (1871-1960), entre otras.

Aunque también recupera otras que recientemente han sido incluidas en exposiciones, como Lilia Carrillo, Aurora Reyes, Adela Goldbard, Kati Horna y María Lagunes, por mencionar algunas.

“El volumen enfoca la atención en las obras de artistas mujeres”, advierte Rían Lozano, “porque no nos interesaba centrarnos en la historia de sus vidas, que sí son importantes, pero es un poco lo que ha pasado siempre: la historiografía ha considerado digno de trabajo y estudio las obras de los grandes genios, mientras que con las mujeres siempre se ha ido más a lo anecdótico de su biografía”, aseveró.

ERAN INVISIBLES

Lozano también explica que este volumen también aborda a creadoras contemporáneas.

“Hay obras de 2025 con gente muy interesante, como Paloma Contreras, que, si no me equivoco, es la artista más joven de las que tenemos (en el libro) y que produce además trabajos que mezclan performance con instalación”.

¿Cuál es su reflexión acerca de esa invisibilización de las creadoras en el siglo XX?, se le pregunta a Rían Lozano.

“Tiene que ver con la historiografía y con la forma de contar la historia en el siglo XX. Es interesante —y en eso la Dra. Angélica Velázquez es la mayor especialista, porque trabaja el siglo XIX— cómo las mujeres de ese siglo, que pertenecían a las clases ilustradas, tenían una presencia pública de la que no se dio cuenta en la historia narrada en el siglo XX”.

¿Y qué observa en el siglo XXI? “Lo que ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XX y, sobre todo, en el siglo XXI es que, gracias a la introducción de perspectivas críticas diferentes, entre ellas los estudios de género y los feminismos, empezamos a darnos cuenta de cómo estas omisiones de la historia pueden ser revisadas, no sólo introduciendo nombres de las olvidadas, pues las artistas produjeron (obra) no sólo en Estados Unidos y Europa.

El libro 90 obras de artistas mujeres en México fue escrito por investigadoras y jóvenes académicos para festejar el 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

TÍTULO: 90 obras de artistas mujeres en México

AUTORAs: Rían Lozano y Angélica Velázquez Guadarrama

Editorial: IIIE/UNAM, 2025; 207 pp.