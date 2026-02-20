Museo Nacional de la Estampa: Grabado y estrellas en una jornada astronómica

Con la intención de promover el interés por la astronomía desde la ciencia y el arte gráfico del grabado, el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) realiza la jornada Trazos del cosmos: cuando el espacio se vuelve imagen, un encuentro entre arte y ciencia, dirigido a todo público, el sábado 21 de febrero de las 11:00 a las 17:00 horas.

Entre las actividades que se realizarán están las charlas ¿Qué son los puntos en el cielo? y Cielos estrellados en peligro de extinción, a cargo de Ceres Samuel Ramos Gómez, así como varios talleres, uno de ellos en el que se abordarán las formas seguras de observación solar.

Durante la primera parte de la jornada, en el taller Linograbado lunar, que se realizará de las 11:00 a las 13:00 horas, los asistentes crearán matrices en linóleo para culminar con el entintado de la obra y su estampado sobre papel; mientras que en el taller Litografía cósmica, que se realizará de las 13:00 a las 15:00 horas, se trabajará la técnica litográfica con materiales alternativos para obtener la impresión de una pieza con temática astronómica.

Finalmente, Astrotatoos. Colocación de sellos corporales, se realizará de 15:00 a 17:00 horas. En este taller los asistentes utilizarán la piel como lienzo y podrán plasmar en ella fenómenos astronómicos mediante el uso de linóleo. Mayra Rodríguez Rivera impartirá este taller.

En la segunda parte de la jornada, a partir de las 15.00 horas, Itzel Abigail Pérez explicará qué son las estrellas, los tipos que existen, su clasificación, origen e importancia.

A las 16:00 horas, Ceres Samuel Ramos Gómez hablará sobre la contaminación lumínica y la importancia de los cielos nocturnos.

El público podrá inscribirse a las actividades en munae.serveducativos@inba.gob.mx. El Museo Nacional de la Estampa se encuentra en Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, en la Ciudad de México.

*mcam