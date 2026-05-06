Inician trabajos de conservación en el monolito de Tlaltecuhtli, en el Museo del Templo Mayor

El Museo del Templo Mayor anunció que a partir de mañana iniciará trabajos de conservación en el monolito de Tlaltecuhtli, diosa de la Tierra, que exhibe de forma permanente, por lo que esta zona del recinto, ubicada en su planta baja, estará inaccesible.

Así lo detalló el recinto museográfico, que dirige Patricia Ledesma Bouchan, a través de un par de videos difundidos en redes sociales del museo, en los que se informó que la pieza prehispánica será atendida los días jueves 7 y viernes 8 de mayo, así como del lunes 11 al jueves 14 de mayo.

Queremos informarte que próximamente estaremos trabajando para realizar análisis y también conservación preventiva en el monolito de la diosa de la Tierra y es por eso que algunos días vamos a tener cerrado este módulo y no podrás visitarlo directamente”, expuso María Barajas Rocha, restauradora del Museo del Templo Mayor, en el citado video.

Reproducir Conoce este impresionantre monolito en el Museo del Templo Mayor.

Además, destacó que, como se aprecia a simple vista, “esta escultura conservó gran cantidad de policromía original, tiene decoración en diferentes colores y lo que nosotros hacemos desde que la pieza se ha encontrado exhibida aquí… estamos hablando de casi 15 años, pues la pieza llegó aquí en 2010.

Análisis y estabilidad de la policromía

Y lo que queremos es estar seguros de que su policromía se encuentra estable. Por ello, vamos a realizar una serie de análisis de color para entender la densidad que tiene cada uno de los colores que forman su decoración”, dijo.

El Museo del Templo Mayor anunció que a partir de mañana iniciará trabajos de conservación en el monolito de Tlaltecuhtli, diosa de la Tierra. Especial

La investigadora también explicó que dichos trabajos serán realizados con la colaboración de expertos e investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM, y se podrán apreciar desde los pisos superiores del museo.

El estudio consiste en tomar exactamente, en algunos puntos de la escultura, la intensidad de sus colores y la lectura que nos da este análisis se puede comparar años con año para nosotros entender la estabilidad de la policromía”, precisó Barajas Rocha.

Importancia histórica del hallazgo

El monolito, tallado en piedra volcánica y con un peso de más de 12 toneladas, fue descubierto el 2 de octubre de 2006 en el Templo Mayor y, desde entonces, ha sido considerado uno de los hallazgos arqueológicos más relevante de las últimas tres décadas.

Iniciarán trabajos de conservación en el monolito de Tlaltecuhtli, diosa de la Tierra. Especial

Ocurrió cuando investigadores descubrieron en los cimientos del edificio de las Ajaracas un monolito de aproximadamente 12 metros cuadrados. Para su rescate los expertos trabajaron durante tres meses y revelaron que se trataba de una representación de Tlaltecuhtli, señor o señora de la tierra.

En su momento, Eduardo Matos Moctezuma comentó que el principal objetivo de esta deidad era devorar a los cadáveres de los individuos.