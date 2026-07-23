Reabre Galería Apolo en el Museo del Louvre tras el robo del siglo

El día de ayer reabrió la Galería Apolo, ubicada en la primera planta del Museo del Louvre, tras nueve meses cerrada, luego de que asaltantes lograran sustraer hasta nueve piezas de las joyas de la corona francesa a plena luz del día y en tan solo siete minutos, en octubre de 2025.

Para esta nueva etapa, las colecciones y objetos preciosos que albergaba fueron retirados, lo que permite apreciar la arquitectura y decoración de este espacio. Con esto, “la galería ha recuperado su función original, concebida como una obra de arte en sí misma en el siglo XVII”, explicó la institución.

Las joyas y gemas de la corona que no fueron robadas serán exhibidas en lugares seguros ubicados en otras partes del museo.

La ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, afirmó durante el acto de reapertura: “Fue un trauma para el mundo entero, que durante días expresó su asombro y su pesar; también fue un trauma para nosotros, al descubrir la fragilidad de un lugar que creíamos inquebrantable”.

Del botín, estimado en 88 millones de euros, solo se pudo recuperar la corona de la emperatriz Eugenia, que sufrió "daños por aplastamiento y una deformación considerable". El museo informó el pasado mes de febrero de que se podrá llevar a cabo su reconstrucción, puesto que solo falta una de las águilas que adornaba la pieza.

El “robo del siglo”, como lo bautizó la prensa francesa, fue perpetrado por un grupo de cuatro hombres a través de una plataforma elevadora montada en un camión mediante la cual accedieron a la Galería Apolo, donde forzaron dos vitrinas que contenían nueve piezas de las joyas de la corona francesa.