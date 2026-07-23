El Hay Festival Querétaro 2026 reveló el programa de su undécima edición, a celebrarse del 4 al 6 de septiembre en el Centro Histórico queretano y sedes descentralizadas. El encuentro busca ser, “un espacio donde nacen conversaciones que cruzan fronteras; las diferencias enriquecen el diálogo y la cultura demuestra su capacidad para conectar personas y construir entendimiento mutuo”, afirmó Susannah Goshko, embajadora británica en México

Hay Festival Querétaro 2026 revela su programa oficial: Todo lo que debes saber Diana Oliva

Programa crítico para todas las edades

La edición reunirá a 179 participantes. Destacan plumas del país invitado, Reino Unido, como la novelista Wendy Erskine, cuya obra explora las relaciones humanas, y Nick Makoha, poeta que reflexiona sobre la memoria, la identidad y la migración.

El apartado musical estará encabezado por la orquesta infantil y juvenil de Querétaro, así como Vivir Quintana —símbolo feminista por temas como Canción sin miedo— y Emmanuel del Real "Meme", integrante de Café Tacvba, quien abordará su proyecto Montañas encendidas. La oferta artística tomará recintos emblemáticos como el Teatro de la Ciudad, la Cineteca y el Jardín Guerrero.

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Descentralización cultural: Colón y Huimilpan

El festival expandirá su cobertura al integrar actividades en los municipios de Colón y Huimilpan. La periodista Lydia Cacho se presentará en Colón, mientras autoras como Rosa Beltrán y Paulina Chavira participarán en Huimilpan, reafirmando el compromiso de formar públicos desde la infancia con acceso gratuito en la Alameda Hidalgo.

Debate global: inteligencia artificial y futuro Diana Oliva

Debate global: inteligencia artificial y futuro

La agenda abordará la ética en la inteligencia artificial (IA), la democracia, el feminismo y la memoria histórica. La filósofa Carissa Véliz analizará la privacidad y la condición humana ante la IA, mientras que pensadores como Darío Sztajnszrajber y Enrique Díaz Álvarez conducirán debates sobre democracia.