Antigua ciudad libanesa Tiro es inscrita en el Patrimonio Mundial en Peligro

Ubicada al sur del Líbano, la antigua ciudad fenicia de Tiro fue inscrita este martes en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), tras haber sido golpeada en los últimos meses por bombardeos israelíes.

En el marco de la 48ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial en Busan, Corea del Sur, la agencia afirmó que:

"El bien se vio afectado directamente y sufrió daños. Además, su estado de conservación genera preocupación creciente, especialmente ante la posibilidad de nuevos impactos”.

La solicitud de inscripción en la Lista de Patrimonio en Peligro fue presentada por el Estado libanés, explicó la Unesco y añadió: ”Se considera que las condiciones óptimas ya no están garantizadas para asegurar la conservación y protección del valor universal excepcional del bien”.

Reuters

Situada en la costa del sur del Líbano, a unos veinte kilómetros de la frontera con Israel, Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo mediterráneo, la cual ha sido habitada durante más de 4 mil años.

La gran ciudad fenicia dominó los mares y fundó prósperas colonias como Cádiz y Cartago. Asimismo, según la leyenda, fue el lugar del descubrimiento del pigmento púrpura.

Tiro cuenta con dos sitios protegidos inscritos en el Patrimonio Mundial de la Unesco, que albergan restos del Imperio romano, un arco de triunfo y un hipódromo del siglo II. Uno de estos sitios fue alcanzado directamente en junio por un bombardeo israelí.

La ciudad es objetivo de una campaña de bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra con el movimiento proiraní Hezbolá el 2 de marzo.

El ministro libanés de Cultura, Ghassan Salamé, acusó a Israel de no respetar la Convención de La Haya, que obliga a preservar los bienes culturales en caso de conflicto armado, ni los "Escudos Azules", emblema simbólico creado por un comité vinculado a la Unesco para proteger Tiro.

Con información de AFP.