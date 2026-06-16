El arranque del mundial ha desatado la euforia de millones de aficionados, pero también abre el debate sobre la alarmante comercialización del deporte y la realidad política y social que vive México en la actualidad. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el escritor y periodista Rafael Pérez Gay analizó el impacto de esta justa deportiva, calificándola tanto de un exceso financiero como de un oasis temporal para el país.

Pérez Gay fue tajante al criticar el nuevo formato de 48 selecciones, señalando las desigualdades en la cancha y la priorización del negocio sobre el deporte, evidenciado en las pausas de hidratación utilizadas para exhibir publicidad.

“Lo que vimos fue que empezó el mundial más grande de la historia del futbol: 48 equipos, 104 partidos son demasiados... es demasiada la codicia de la FIFA creo yo”, afirmó.

Rafael Pérez Gay analiza el Mundial 2026 Entre la codicia de la FIFA y la realidad de México Archivo Excélsior

Pérez Gay advirtió además que, al paso que va la comercialización, “en el futuro lo que van a hacer es convertir al futbol en un juego de cuatro cuartos (...) y ese ya es otro deporte”.

Al abordar el contexto nacional, el periodista describió al mundial como una herramienta de distracción social que históricamente ha sido aprovechada por el poder político, aunque reconoció la necesidad de la sociedad por tener “sueños colectivos”.

“El mundial es bueno en muchos sentidos, yo diría en este caso un plan de evasión, es decir, tener un paréntesis en los muy espesos días políticos que vivimos con los enormes problemas que tiene el país hoy en día”, apuntó Pérez Gay.

Entre las problemáticas más graves, destacó la crisis humanitaria ante las desapariciones en el país: “Cómo ver futbol se podría uno preguntar, cuando tenemos ¿cuántos? ¿135 mil desaparecidos?”: Ante esto, acotó la postura del Poder Ejecutivo, quien se muestra indiferente ante este problema: “Tenemos un gobierno insensible y poco empático (...) hoy creo que el camino que sigue la presidenta es exactamente el mismo, no haber recibido a las madres buscadoras me parece que es de una insensibilidad increíble”.

Finalmente, el escritor advirtió que el entusiasmo mundialista tiene fecha de caducidad y que México tendrá que despertar de este letargo frente a desafíos como la amenaza de recesión económica y la consolidación de un nuevo régimen político.

“Los problemas no desaparecen en los paréntesis (...) no sólo del fútbol sino de la vida, los problemas regresan y a veces regresan con mucha más fuerza y mucha más potencia y mucha más realidad y eso es seguramente lo que va a ocurrir cuando termine el mundial aquí en México”, concluyó, llamando a la audiencia a disfrutar el “recreo”, pero sin perder de vista el complejo panorama nacional.