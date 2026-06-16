Argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026 por 'El amor inventado'

La escritora argentina Paula Klein ha sido galardonada con el IV Premio Lumen de novela, dotado con 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana, por la obra 'El amor inventado'.

En el acta del jurado se destaca que "es una novela ambiciosa que sumerge en la inquietante investigación de un estafador público y privado".

"Buscando descifrar a su marido y siguiendo las huellas de su pasado, la documentalista Miranda K. se pregunta acerca de la naturaleza del amor. ¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?", añade el fallo.

En esta edición se han recibido 683 manuscritos procedentes de Argentina (122), Colombia (24), Chile (34), España (396), Estados Unidos (16), México (65), Perú (9) y Uruguay (17).

De hecho, el jurado ha señalado la cantidad de manuscritos recibidos y la calidad de las novelas finalistas. Es por ello que ha decidido mencionar como finalista en esta edición la novela 'Estado de distancia' de Belén López Peiró.

Contexto del Premio Lumen

El Premio Lumen de novela fue creado por el sello editorial Lumen —integrado en Penguin Random House Grupo Editorial— con el objetivo de impulsar y dar visibilidad a escritoras de lengua española. Además de la dotación económica de 30.000 euros, el galardón contempla la publicación simultánea de la obra ganadora en los principales mercados hispanohablantes.

La edición de 2026 registró 683 manuscritos, una cifra que refleja el alcance internacional de la convocatoria y la consolidación del premio dentro del panorama literario en español. España concentró el mayor número de originales presentados, seguida por Argentina y México.

Sobre la autora

Paula Klein nació en Argentina y ha desarrollado una trayectoria vinculada tanto a la escritura como al ámbito cultural y académico. Con El amor inventado, el jurado destacó una propuesta narrativa que combina la exploración de la identidad, la construcción de los vínculos afectivos y la investigación sobre el engaño, temas que han adquirido una presencia creciente en la literatura contemporánea.

Una tendencia en la narrativa actual

La premisa de la novela premiada se inscribe en una corriente narrativa que examina las fronteras entre la verdad, la memoria y la representación de la vida privada. En los últimos años, numerosas obras en español han abordado cuestiones relacionadas con las relaciones de pareja, las identidades construidas y las formas de manipulación emocional, a menudo desde perspectivas cercanas a la autoficción, el testimonio o la investigación documental.

La decisión del jurado de destacar también como finalista Estado de distancia, de Belén López Peiró, subraya el nivel competitivo de una edición marcada por la diversidad geográfica de las obras presentadas y por la presencia de voces femeninas consolidadas y emergentes dentro de la literatura hispanoamericana.