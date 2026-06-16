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Destruyen 'El Triple Espiral', un geoglifo de más de mil años en Perú; esto se sabe

Un geoglifo prehispánico de más de mil años de antigüedad fue destruido. Autoridades investigan si se trató de una represalia tras un desalojo.

Por: Paola Jiménez

This handout image released by Peru's Ministry of Culture of La Libertad on June 15, 2026 shows the pre-Hispanic geoglyph, more than 1,000 years old, known as the Triple Spiral, located in the district of Laredo in the La Libertad region, about 560 km north of Lima. A pre-Hispanic geoglyph more than 1,000 years old, linked to water worship, was completely destroyed by land invaders after they were evicted from an archaeological site in northern Peru, the government reported on June 15. (Photo by Handout / Peru's Ministry of Culture of La Libertad / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PERU'S MINISTRY OF CULTURE OF LA LIBERTAD" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Autoridades investigan la destrucción del geoglifo AFP

El patrimonio arqueológico de Perú sufrió un duro golpe luego de que un antiguo geoglifo relacionado con el agua desapareciera por completo. Autoridades del país informaron que la figura prehispánica, con más de mil años de antigüedad, habría sido destruida por invasores de tierras tras un operativo de desalojo realizado en una zona protegida del norte peruano.

La figura afectada, conocida como 'El Triple Espiral', se ubicaba en el distrito de Laredo en la región La Libertad, a unos 560 kms al norte de Lima sobre la costa peruana.

This handout image released by Peru's Ministry of Culture of La Libertad on June 15, 2026 shows police officers and specialists near the pre-Hispanic geoglyph, more than 1,000 years old, known as the Triple Spiral, located in the district of Laredo in the La Libertad region, about 560 km north of Lima. A pre-Hispanic geoglyph more than 1,000 years old, linked to water worship, was completely destroyed by land invaders after they were evicted from an archaeological site in northern Peru, the government reported on June 15. (Photo by Handout / Peru's Ministry of Culture of La Libertad / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PERU'S MINISTRY OF CULTURE OF LA LIBERTAD" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
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"La secuencia de los hechos permite presumir que este atentado constituiría una represalia contra las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural ejecutado por el estado", indicó el ministerio de Cultura en un comunicado.

La dimensión del geoglifo superaba los 20 metros de largo por seis metros de ancho, y guardaba similitudes con los de Nasca, en la costa sur de Perú.

La autoridad cultural expresó en un comunicado "su más enérgico rechazo y condena por la destrucción total del geoglifo", que era un testimonio de las sociedades prehispánicas que habitaron la región.

This handout image released by Peru's Ministry of Culture of La Libertad on June 15, 2026 shows the pre-Hispanic geoglyph, more than 1,000 years old, known as the Triple Spiral, located in the district of Laredo in the La Libertad region, about 560 km north of Lima. A pre-Hispanic geoglyph more than 1,000 years old, linked to water worship, was completely destroyed by land invaders after they were evicted from an archaeological site in northern Peru, the government reported on June 15. (Photo by Handout / Peru's Ministry of Culture of La Libertad / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PERU'S MINISTRY OF CULTURE OF LA LIBERTAD" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
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Según la policía y funcionarios del ministerio, el geoglifo fue borrado de manera intencional, mediante la remoción del terreno por parte de traficantes de terreno del área arqueológica.

'El Triple Espiral' se hallaba en una zona arqueológica estatal conocida como Quebrada Santo Domingo, de 1500 hectáreas, donde se conservan evidencias de ocupación humana desde hace unos 11.000 años hasta el siglo XV.

This handout image released by Peru's Ministry of Culture of La Libertad on June 15, 2026 shows the pre-Hispanic geoglyph, more than 1,000 years old, known as the Triple Spiral, located in the district of Laredo in the La Libertad region, about 560 km north of Lima. A pre-Hispanic geoglyph more than 1,000 years old, linked to water worship, was completely destroyed by land invaders after they were evicted from an archaeological site in northern Peru, the government reported on June 15. (Photo by Handout / Peru's Ministry of Culture of La Libertad / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PERU'S MINISTRY OF CULTURE OF LA LIBERTAD" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
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La destrucción ocurre pocos días después de una intervención realizada por la policía para retirar construcciones ilegales levantadas cerca del monumento arqueológico, según la prensa.

Con información de AFP.

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